张 烁

今年“六一”儿童节，孩子们收到一份沉甸甸的大礼包——6月1日，新修订的未成年人保护法开始实施，当天，教育部发布《未成年人学校保护规定》（以下简称《规定》），保障孩子们在校园内的平等权、生命健康与自由、人格权、隐私权、受教育权、休息权等权利，营造健康成长的温暖港湾。

少年儿童是祖国的未来，是中华民族的希望。党中央、国务院高度重视未成年人保护工作，近年来，教育部和地方教育行政部门不断加强和改进中小学管理，取得了明显成效。但是，一些学校未成年人保护中仍存在对保护职责认识不全面、相关制度可操作性不强、保护体制机制不健全等问题。此次发布的《规定》，落细落实中央要求和上位法规定，系统整合现有制度，细化了未成年人保护法的相关要求，构建起未成年人学校保护的制度体系。

这是一部尊重孩子、呵护心灵的《规定》，为孩子们健康成长保驾护航。《规定》禁止学校、教师公开学生的考试成绩和排名，保护学生隐私，减少攀比、避免歧视；要求教职工关注可能处于弱势的学生，发现学生有明显的情绪反常、身体损伤等情形，应当及时沟通了解情况；规定学校不得泄露学生个人及其家庭隐私，尊重和保护学生的人格尊严等。

教师承担着教书育人的重要使命，一言一行都会对学生产生重要影响。极个别教职工利用职务便利谋取利益，不仅侵害学生权益，而且严重损害教师形象，甚至构成违法犯罪。怎么把好“入口关”？《规定》要求建立入职查询制度，“因故意犯罪受到相关刑事处罚的”“因虐待学生等被开除或者解聘的”等四类人员不得被学校聘用；怎样划出师德“红线”？《规定》提出六项“禁止性要求”，“以任何形式向学生及其家长索取、收受财物或者接受宴请、其他利益”等行为成为“高压线”。

《规定》直面社会热点问题，就校园欺凌、性侵害等构建了专项保护制度。《规定》明确了学生欺凌的概念，建立起学生欺凌预防机制，规定学生欺凌教育制度和调查评估制度；细化规定了“应当采取必要措施预防并制止”的6类行为。

有了《规定》，还需落细落小落实。这要求学校进一步更新治校办学理念，健全管理制度，更呼吁全社会行动起来，教育部门及人民检察院、人民法院、公安、司法、民政、应急管理等部门都要参与其中，建立起协同机制，全面履行未成年人保护职责各项要求，让孩子们实实在在地受益。

《 人民日报 》（ 2021年06月21日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)