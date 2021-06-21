专家学者在清华大学研讨“共同富裕县域城市标准”
2021年06月21日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月20日电 （记者马琳）由清华大学社会科学学院、浙江台州市黄岩区区委区政府、中国国际文化交流中心“一带一路”金融合作研究院联合主办的“共同富裕县域城市标准”研讨会日前在清华大学举行。来自中国宏观经济研究院、清华大学、北京大学、中国人民大学等高校和科研院所的专家学者出席了本次活动并展开研讨。
在研讨会上，专家们围绕“共同富裕”这一主题进行了理论分析和案例分享，初步明确了通过调动政府、社会、公民三方面力量促进相互共生共富的研究方向，并提出了多阶段达成共同富裕的理论思考和实践路径。有专家指出，当今时代，共同富裕不仅仅指经济层面的发展，必然包括社会、文化、心理、道德、法律等多个层面，应该从社会学、政治学、国际关系、心理学、文化与审美等多学科视角深入挖掘共同富裕的深刻内涵；深入实施健康浙江行动，积极应对人口老龄化是落实共同富裕的关键。主办方表示，黄岩有着独特的区域特点和资源禀赋，各方将加强合作，以县域层面的率先探索，为浙江乃至全国实现共同富裕先行探路。
《 人民日报 》（ 2021年06月21日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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