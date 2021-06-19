原标题：教育部：切勿轻信 “天价”志愿填报指导服务

一年一度的高考志愿填报马上就要开始了。近期，陆续有考生和家长反映，社会上有机构或个人通过互联网、电话、面询等方式，向考生和家长开展高校志愿填报指导活动并收取高额服务费，存在政策不准、信息不实、误导甚至诈骗等问题。

日前，教育部发布预警，切勿轻信所谓的“天价”志愿填报指导服务。北京青年报记者查询近年来案例发现，打着“高价志愿填报指导”旗号并以此进行诈骗的事件已经发生过多起，由此产生的家长和培训机构之间的纠纷也屡次出现。

根据教育部的预警，有咨询机构打出广告，称与名校成功牵手、著名部属高校权威志愿填报专家组成团队等。但事实上，有关部门从未发放过“高考志愿规划师”等职业资格证书。该机构一些所谓“志愿规划师”都是临时招募的社会人员，只经过几天培训就匆匆上岗，还有一部分“志愿填报专家”并没上过大学，按照总部培训过的“台词”给考生和家长辅导。家长购买这些机构的服务不仅花了冤枉钱，更是对孩子前途的不负责任。

在教育部发布的预警中，教育部会同有关部门梳理汇总了近年来一些虚假信息诈骗案例，提醒广大考生和家长谨防上当受骗。在这些案例中，犯罪分子谎称能精准指导，实则实施诈骗。有的“志愿填报辅导”APP和网站假借为考生“一对一”服务的名义，收取高额费用后，溜之大吉；有的伪造录取通知书，要求考生提前交学费；有的要求考生填写许多不必要的个人信息，或者发送带有木马的链接，造成个人隐私信息外泄。

教育部也提醒，目前没有任何招生考试机构、高校与社会机构或个人开展高考志愿填报指导的合作，切勿轻信所谓的“天价”志愿填报指导服务。各地教育部门、考试机构和高校将组织开展“加强考生志愿填报指导服务”专项行动，为广大考生提供形式多样的指导服务。

各省级招生考试机构及高校会向考生提供近年来各高校在本地录取情况的参考材料，供考生志愿填报时参考。各地教育部门普遍对基层招生考试机构和中学教师进行了培训，可以结合考生实际，提供免费的志愿填报指导服务。各招生高校也会对拟报考本校的考生给予志愿填报的指导和建议。

6月22日至28日，教育部“阳光高考”信息平台还将举办“2021年高考网上咨询周”活动，各招生高校将通过文字问答、视频直播两种方式为广大考生提供免费的志愿填报咨询服务。请考生按照省级招生考试机构和高校提供的信息，结合本人实际情况，合理填报。

文/本报记者 李铁柱

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