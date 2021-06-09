本报记者 王平

香港新冠肺炎疫情缓和，中小学课堂大致恢复正常。图为香港小学生等候进入校园。

新华社记者 卢炳辉摄

9月开始，香港将在中学教授公民与社会发展科。香港特区政府教育局近日公布该科教学建议与原则，指出应分别在中学四、五、六年级教授“‘一国两制’下的香港”“改革开放以来的国家”“互联相依的当代世界”三大主题。香港教育界人士评价，新课程能更有系统地让学生认识国家发展，可望发挥拨乱反正的作用，修补香港教育过去存在的漏洞，帮香港中学生塑造国家观念和正确价值观。

全力开动

香港特区政府教育局今年4月公布高中4个核心科目的优化措施，包括以公民科代替通识教育科（通识科）。四个核心科目的优化方案将于2021／2022学年在中学四年级开始推行。教育局6月2日向学校发出通函，并公布《公民与社会发展科课程及评估指引》。教育局局长杨润雄在网络撰文表示，这标志着公民科正全力向前开动。

《公民与社会发展科课程及评估指引》就早前公布的课程三大主题及学习重点提出了补充说明。比如，在“互联相依的当代世界”主题下的“公共卫生与人类健康”课题，加入“国家及香港对全球公共卫生的贡献”“当有疫症暴发和蔓延时，应尽公民责任配合政府的政策共同抗疫”等论述。在教学方面，明确列出任何违反法律或人伦道德的事件或课题不应作为题目；在涉及是非对错分明、法理清晰的议题时，教师须明确列举历史事实、法理依据等，向学生指出此类议题不存在讨论或妥协空间，更不可肆意扭曲事实。

杨润雄表示，公民科旨在让学生通过学习香港、国家和当代世界的相关议题，建立坚实和广阔的知识基础，培养慎思明辨、理性分析和解决困难的能力，并认同国民身份和发展国际视野，“这都是学生在二十一世纪生活和工作所需的能力和素养”。

拨乱反正

公民科的前身通识科，近年曾在香港引发颇多争议。由于没有统一审批的教材，一些政治势力趁机将政治化议题植入通识科教学和考试中，一些“黄师”“毒教材”竟称“参与黑暴是推动社会进步的行动”，一些教材拿着社交媒体内容滥竽充数，连美化日本侵华的试题也能成为考试内容。香港教育界人士认为，公民科取代通识科，是教育上的一次拨乱反正，将给学生打开一扇全面、客观看待社会现象的窗子，有效压缩“黄师”夹带私货、传邪道、授歪业的空间。

香港将军澳香岛中学校长、全国港澳研究会理事邓飞表示，公民科将会和其他科目一样纳入课本评审制度，确保课本符合课程纲要规定，今后老师出现教学偏差的可能性也会大大降低。同时，公民科的课纲能够帮助学生更为全面客观地了解国家发展，以及宪法、香港基本法和香港国安法等内容。

香港中学教师穆家骏表示，公民科旨在培养学生成为有识见、负责任的公民，认同国民身份，并具备世界视野，建立正面价值观和积极的人生态度。

优化组合

为了让香港学生深入了解内地，香港特区政府教育局要求公民科新课程下学生须进行以“中华文化与现代生活”为主题的内地考察。教育局会提供内地考察团供学校报名，学校也可利用假期安排长线考察团，或在上课日和周末安排一至三天的短线团。以教育局公布的三日两夜“广州考察团”为例，行程包括越秀区的圣心教堂、广州市兴丰垃圾填埋场和上下九路步行街，希望学生探究政府文物保育工作、内地处理垃圾的情况，同时了解内地居民的日常生活。杨润雄表示，内地考察是公民科课程的重要一环，旨在让所有香港高中生实地了解国家的历史文化、国情和发展现况。

帮助学生了解国家发展、建立国家安全观念，需要多个科目相互配合、协同发力。香港特区政府教育局早前公布《香港国家安全教育课程框架》，并发布11个相关科目的国家安全教育课程框架，近日又公布余下4个科目的框架，包括中国历史科、历史科、生活与社会科及经济科。其中，中国历史科将“抗日战争”列为重要内容。

根据新公布的科目框架，香港初中在教授香港抗日活动时，可通过当时的报章等一手史料，让学生了解香港各界如何参与抗战，明白国家与香港唇齿相依的关系，并从民族、国家被欺凌的危难中明白国家安全的重要性。此外，学校教授高中中国历史科时，可安排学生到南京交流，参观与鸦片战争、《南京条约》等相关的历史遗存，认识近代历史上列强入侵所带来的祸害，实地了解南京大屠杀的历史情况，以理解保障国家安全的重要性。

香港舆论指出，香港教育改革已经迈出坚实一步，未来还应通过加强对老师队伍的培训、考核和监督，持续改进与优化课程等举措守护好这一改革成果。只有香港社会各界上下一心，让课堂回归宁静，让讲台不受污染，才能守护好孩子的未来，守护好香港的未来。

(责编：李依环、熊旭)