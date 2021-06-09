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张建宗：冀增强香港青少年对国家的向心力和认同感

2021年06月09日08:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社香港6月8日电 （记者刘明洋）香港特区政府政务司司长张建宗8日表示，特区政府非常重视有关宪法和基本法的宣传推广及教育工作，希望香港市民尤其是青少年能够全面、正确、深入认识宪法和基本法，增强他们对国家的向心力和认同感。

张建宗当日到访励进教育中心，与该中心理事会主席范徐丽泰及理事会成员会面，就加强青少年对国家的认识和推广宣传宪法与基本法交换意见。

张建宗表示，特区政府非常重视加强青少年认识国家的历史、文化，以及各方面的发展和成就，培养他们的国民身份认同，并提高他们的国家安全意识和守法意识。

张建宗感谢励进教育中心多年来通过举办各式各样的活动，推动青少年认识祖国，并支持特区政府推广宪法和基本法的工作，包括多次举办和支持国家宪法日座谈会。他还感谢励进教育中心承办由教育局举办的有关宪法、基本法及香港国安法的培训课程，提高教师、校长和校董对宪法和基本法的认识，提升他们向学生讲解相关内容的能力和信心。

张建宗强调，特区政府将继续多管齐下，加强向社会各阶层全面推广和教育的工作，并通过基本法推广督导委员会的平台加深市民对宪法、基本法和国家的认识。

张建宗当日还到访香港青年协会位于大埔的青年宿舍，了解宿舍的运作及最新进展。张建宗表示，本届特区政府积极推行青年宿舍项目，将继续积极协助各非政府机构，务求尽快推出更多青年宿舍单位供青年租住。

(责编：李依环、熊旭)

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