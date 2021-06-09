本报记者 吴月辉

施一（左二）在做实验。

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作为中国科学院微生物研究所研究员，主攻新发突发病毒研究的施一总是战斗在与病毒抗争的第一线。

H5N1、H7N9、埃博拉、寨卡病毒、新冠病毒……多年来，施一面向国家重大战略需求做科研，守护公共卫生安全，在科研路上持续应对挑战。

见到施一，是在他的办公室里。尽管是周末，但施一和同事们仍在紧张而忙碌地工作。

这些年来，从H5N1、H7N9到埃博拉、寨卡病毒，36岁的施一已经“身经百战”。作为中国科学院微生物研究所研究员和博士生导师，主攻新发突发病毒研究的施一总是战斗在与病毒抗争的第一线，从未退缩过。新冠肺炎疫情发生以来，施一更加忙碌，每天都在跟病毒较量，和时间赛跑。

“做科研就是要面向国家重大战略需求。守护公共卫生安全，是我义不容辞的责任。”施一说。

“要在短时间内集合力量，快速拿出科研成果”

新发突发病毒研究是防控疫情的第一步，也是重要的基础工作。“我们的研究通常分为常规研究时段和攻关时段。”施一说：“所谓攻关时段，就是出现突发情况时，要在短时间内集合力量，快速拿出科研成果。”

突然面临紧张局面，承受高强度的压力，对于像施一这样的新发突发病毒研究人员来说已经是习以为常。

2013年2月，我国东南沿海地区发生了H7N9亚型禽流感疫情。当时，在导师高福院士带领下，施一和同事迅速针对病毒展开研究。“为了第一时间得到病毒基因样本，研究人员自己上阵，直接坐飞机去把样本取回来。拿到样本的当晚，我们就立刻开展后续研究。”谈及8年多前的那场“战役”，施一记忆犹新，从疫情发生到拿出初步研究成果，团队只用了一个多月，“在全世界范围内，我们团队第一个将研究成果投稿到《科学》杂志上。”

事实上，即使是在常规研究时段，加班加点也是常有的事。

“很多实验需要连续操作下去，不能中途喊停。”施一说：“比如，我们经常需要针对蛋白质展开特性研究，在蛋白质的纯化过程中需要连续实验。假如不能在最短的时间内得到实验结果，很可能就会发生降解、沉淀等现象，导致实验失败。”

“想要高人一筹，必须先人一步”

从初中起，施一就喜欢阅读科幻故事，故事中描述的新奇物种、无边无际的想象世界，令他心驰神往。“我曾在一本书中看到一句话：‘21世纪将是生命科学的世纪’，这让我对生命科学更加好奇，想要去了解它。”施一说。

就这样，少年施一的心中种下了一颗研究生物学的种子。高考填报志愿时，他没有任何犹豫就填报了生物科学专业，最后如愿进入浙江大学生命科学学院学习。

大学期间的学习经历，真正为施一打开了生命科学的大门。他对动物学、植物学、微生物学、生理学等都进行了深入学习，奠定了扎实的知识基础。随着学习的不断深入，施一对生命科学的兴趣越来越浓厚。

“研究生物学，研究生命现象，认知生命的本质，应该是非常有意思的一项工作。”带着这样的想法，施一决定本科毕业后继续攻读研究生，从事科学研究。他将微生物学选做自己的研究方向，经过努力，2006年9月如愿进入中科院微生物所，正式开启科研生涯。

从21岁到36岁，施一经历了无数个实验室中的不眠之夜，无数个从沮丧到惊喜的时刻。尽管在同辈中已是佼佼者，但施一仍丝毫不敢懈怠，“在病毒研究领域，国际竞争非常激烈。尤其是对新发病毒的研究，时效性非常强，分秒必争。想要高人一筹，必须先人一步。”

“科学研究存在不确定性，坚持很重要”

从事科研工作多年，施一坦言自己也曾有过动摇和彷徨。2011年博士毕业时，他还没有出色的科研成果，“当时压力很大，犹豫过自己是否适合继续从事科研工作。”施一说。在那段苦闷的日子，导师和家人都给了他很大的支持和鼓励，同时帮他寻找突破口。

“他们认为我在研究能力上其实很不错，之所以一时没有取得比较好的成果，可能是选题没有选好。”于是，从2011年下半年开始，施一重新思考应该选择什么样的科学问题去做研究，并及时做出调整，也重拾了信心。

随后，施一在科研之路上接连取得突破。如今，作为一名年轻的博导，他寄语致力于投身科研工作的年轻人，要对研究有明确的认识，对自己的研究方向和道路提早规划。“多吃点儿苦，多给自己一些压力，把目标定高一些，这样未来可能会有更好的发展。”施一说。

科研充满了未知的风险，施一对此很坦然，“有可能几年时间都没有出成果，但是坚持下去，没准儿很快就会出现转机。科学研究存在不确定性，坚持很重要。”

除了坚持，施一觉得做科研也需要情怀。他说：“吃苦的同时也要享受快乐，去挖掘发现新知识的乐趣。在研究中要对个人名利看得淡一些，不要带偏研究方向。”

谈及研究，施一看得更远：“未来还可能随时出现更多未知的病毒，做通用疫苗、广谱药物的研发是未来的方向，我们需要有相应的前瞻性储备和应对。”

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 11 版）

(责编：李依环、熊旭)