人民网北京6月8日电 6日，江西省会昌县人民政府与清华大学经济管理学院在会昌县举行学生社会实践基地授牌仪式。会昌县委副书记张颖表示，希望通过该实践基地进一步加强院县交流合作，推动双方发展。

实践基地授牌仪式合影 主办方供图

审计署驻会昌县挂职干部常子豪介绍，革命老区会昌不仅是红色热土，还是人才成长沃土。在会昌建立清华大学经管学院学生社会实践基地，既体现了学院对革命老区的深厚情感，也彰显了学院实践育人的教育理念。会昌将因此引入更多创新思想和智力支持，为各项事业发展注入新活力。

清华大学博士生陈铭仕表示，来到会昌，感受到了革命老区翻天覆地的发展变化，期望今后能通过实践基地为老区建设添砖加瓦。

清华大学本科生庄杨萍认为，社会实践是大学生的必修课，本次实践基地的建立有利于让学生们得到更加充分的锻炼。

清华大学经济管理学院党委委员郭朝晖表示，希望双方能把实践基地办出特色、办出成效，真正服务于人才培养与县域发展。

据悉，本次在会昌建立的实践基地是清华大学经管学院全国首个学生社会实践基地，根据协议，清华大学经管学院将每年面向全校招募2批学生赴会昌开展社会实践活动，同学们将扎进乡村、走访企业、深入农户，助力会昌乡村振兴与科技创新。

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