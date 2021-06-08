人民网北京6月8日电 2021年全国统一高考7日起正式启动。对于高考历史全国卷的命题思路和主要特点，教育部考试中心今天发布了相关解读。

教育部考试中心指出，2021年高考历史全国卷试题注重考查党史等相关内容，强调学科思维方法的掌握，强调基本概念、基础知识的迁移运用，试题开放性增强，实现了既定的考查目标。

聚焦党史，打造知史爱党教育阵地

第一，学史明理，汲取思想养分。选取革命和建设时期党的领导人结合中国革命和建设实践对马克思主义理论进行探索的具体史实，启发学生从中感悟真理力量。

第二，学史增信，筑牢信仰根基。回顾党从创立到取得革命胜利的光辉历程，展现党通过土地革命、武装斗争等开辟了正确的革命道路，引导学生坚定中国特色社会主义信念。例如，文科综合全国乙卷第42题呈现新民主主义革命时期党的部分重要会议，要求学生任选两次会议，分析这期间中国共产党的发展并说明原因。试题用事实说话，启发学生坚定听党话、跟党走的信念。

第三，学史力行，砥砺奋斗才干。呈现党在领导社会主义建设中的伟大实践，激励学生从党史中汲取干事创业的智慧和力量，把党史学习成效转化为成才动力。

开放性，落实《总体方案》考查要求

第一，创新试题设问方式。2021年高考历史主观题不仅在考查广度上有拓展，在考查深度上有延伸，在设问角度上也有所创新。例如，文科综合全国甲卷第42题引入“卫所”概念，在特定时空框架内创设包含政治、经济、边防等多重要素在内的复杂情境，要求学生提取有效图文信息，在明代疆域图中直接标示出卫所集中分布的区域，并选择恰当的时空尺度进行分析、综合、比较。

第二，融合核心素养考查理念。2021年高考历史主观题较为鲜明地融入了核心素养考查理念，引导学生将唯物史观运用于历史探究，通过建立相关史实的时间、空间联系，要求学生使用特定术语对史事加以概括说明，尝试对观点进行历史解释，同时彰显家国情怀。例如，文科综合全国乙卷第42题要求学生在唯物史观指导下，客观分析新民主主义革命时期中国共产党的发展，将唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀等溶于一题，彰显了鲜明的素养立意。

紧扣能力，体现学科特色考查方向

第一，强调信息加工能力考查。2021年高考历史试题注重考查学生对情境所提供和暗示的信息进行读取、筛选、分类、归纳、提炼和解释的能力。例如，文科综合全国乙卷第25题给出西汉末和东汉中期不同地区的民户数量，要求学生分析数据变化所呈现的社会发展趋势。

第二，注重批判性思维考查。2021年高考历史试题通过增强探究性、丰富作答指向等手段，加强对批判性思维、辩证思维能力的考查。例如，文科综合全国乙卷第47题引用不同时期史料和不同评价者对五代时期“长乐老”冯道的评价，要求学生通过对史料的爬梳，分析影响人物评价的因素，从不同角度完整地认识人物，形成客观描述历史对象的方法和途径，透过现象探究本质。

第三，增强表达与论述能力考查。2021年高考历史试题通过增加主观题设问的针对性、侧重情感态度考查、优化评分标准等方式，加强对语言表达和组织论述能力的考查。例如，主观题要求学生或阐释发展变化和分析原因，或根据中国古代某一历史时期的特征，对得出的结论进行解释论证，评分参考对表述的清晰程度和逻辑的严密性作出要求。

深化基础，联动教学改革同向同行

第一，突出基本概念。高考历史试题对历史概念的考查并不是直接考查概念定义，而是以课程标准为依据，主要从政治制度、经济和社会发展、思想文化等方面展开，通过情境融合概念要义，注重对同类概念的比较辨析和不同概念掌握程度的考查。例如，文科综合全国乙卷第24题以分封制为主题考查唯物史观；全国乙卷第26题考查宋代四民社会结构下不同社会群体间流动性的增强；全国甲卷第32题以古希腊阿里斯托芬剧作中的故事创设情境，考查雅典民主的特点和实质等。

第二，强调结合所学。高考历史试题强调与学生所学知识相结合，促进学生夯实基础，提高知识迁移能力和促进融会贯通。例如，文科综合全国乙卷第32题通过16世纪欧洲特许公司的兴起，考查西方国家的殖民扩张这一知识点；全国乙卷第45题要求比较“江楚会奏”变法方案与洋务运动的相同点；全国甲卷第24题从春秋时期老子和孔子的不同观点出发，考查周代礼乐文化内涵等。

第三，关注基本方法。高考历史试题重视对基本方法的考查，重点强调运用分析、归纳、比较、阐释、评价等方法对研究对象进行论证，考查形式多样，覆盖各个能力层级。例如，文科综合全国乙卷第34题以19世纪末20世纪初物理学的发展状况创设情境，要求学生以分析与综合相结合的方法判断物理学阶段发展特征；全国乙卷第46题的材料陈述了越南战争期间美国使用化学剂的情况，试题聚焦具体历史事实，学生作答的情况能够反映教学对学生学习方法的培养水平。

(责编：李依环、熊旭)