人民网北京6月8日电 2021年全国统一高考7日起拉开大幕。按照考试安排，部分省份的考生今天在完成外语科目的考试后，将正式结束高考。针对今年高考英语全国卷试题的考查重点，教育部考试中心今天发布了相关解读。

教育部考试中心表示，2021年高考英语全国卷命题贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，坚持“方向是核心，平稳是关键”的原则，依据普通高中英语课程标准和高考评价体系，落实立德树人根本任务，进一步深化对学生德智体美劳全面发展的引导，强调关键能力考查，引导教学回归教材，稳步推进高考考试内容改革，充分发挥高考育人功能和积极导向作用。

落实立德树人，引导德智体美劳全面发展

教育部考试中心指出，2021年高考英语全国卷试题围绕人与自然、人与社会、人与自我三大主题全面考查英语综合运用能力，试题取材广泛、体裁多样，进一步体现考试对德智体美劳全面发展的引导作用，加强对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的考查，充分发挥文化铸魂育人功能。

第一，融入中华文化，坚定学生“四个自信”。全国甲卷语法填空语篇以游客在西安古城墙骑行的角度，介绍城墙景物和文化；新高考I卷语法填空语篇介绍游览黄山美景的经历；新高考II卷完形填空语篇介绍一位当代中国警察英勇无畏的事迹；全国甲卷作文设置了写邮件向外国友人询问他们对哪些中国传统文化更感兴趣的情境。这些语篇和情境以浸润的方式引导学生加强对中国历史文化和社会主义核心价值观的认同，通过讲述中国故事倡导传承中华优秀传统文化，引导学生坚定“四个自信”。

第二，落实五育并举，深化体美劳教育引导。进一步落实五育并举的命题思路，在篇章选择和作文情境设计方面，优化试题体现体育、美育和劳动教育引导的篇章布局。在体育方面，全国甲卷听力题选取有关谈论网球运动的材料，阅读题选取滑板运动引发人生感悟的语篇，新高考I卷听力题选取有关谈论足球运动和户外散步的材料，全国乙卷阅读题选取有关世界知名体育场馆介绍的语篇，这些语篇旨在引导学生关注体育运动和身体健康，提高运动的意识。在美育方面，全国甲卷选取介绍摄影大赛及相关作品的语篇，全国乙卷阅读题选取介绍用废弃塑料制作雕塑的艺术家的语篇，新高考II卷选取艺术教育走进中学课堂的语篇，这些语篇旨在引导学生在阅读中认识到美育的重要性，培养健康向上的审美情趣，提高审美能力。在劳动教育方面，全国乙卷选取有关做家务益处的语篇，新高考I卷完形填空语篇介绍第一次暑期打工的经历，新高考II卷作文选取在母亲节当天为母亲做早饭的语篇，这些语篇旨在引导学生形成热爱劳动的观念。

第三，传播正能量，倡导和谐人际关系和科学探究精神。试题通过选择相关主题的语篇，引导学生养成和谐友爱的人际关系和乐观自信、积极向上的人生态度。阅读题选取有关生态旅游的内涵和意义、艺术家将塑料废品做成引人深思的雕塑、旧衣物交换替代丢弃等语篇，引导学生关注能源节约和生态环境保护。选取的材料还包括如何表达感激之情、如何提高与人交谈的技巧、老年人的社会角色、年迈母亲在购物时得到友善帮助等，倡导建立和谐美好、彼此关爱的社会人际关系；还有材料涉及家里保留座机的现象及原因、工作环境背景音对创造力影响的实验、宠物狗能否识别主人面部表情的实验以及有关情商的研究等语篇，引导学生关注科技发展前沿，养成科学探究的精神。

夯实全面发展基础，持续强化关键能力考查

据介绍，按照高考评价体系总体要求，2021年高考英语全国卷命题优化情境设计，加强阅读理解和书面表达等关键能力考查，强调语言学习基础的重要性，增强试题开放性和灵活性，引导学生夯实全面发展的基础。

第一，深入考查关键能力。通过扩大选材范围和材料类型，精心设计试题，提高考查高阶思维能力试题的占比，进一步强化阅读理解能力考查。高考英语考查阅读理解能力均在语篇层次上进行，强调对语篇的精细阅读，尤其强调对文章整体结构和关键信息的理解。文本精细阅读要求学生不仅能从文本中直接提取具体细节信息，还能通过归纳概括理解概念性信息、推断作者的观点和态度等。新高考英语试卷通过提高阅读理解试题的分值占比，进一步强化阅读理解能力考查，引导中学英语教学关注和重视阅读理解能力的培养。此外，通过在阅读题中设置一定比例的试题强化对学生批判性思维和辩证思维能力的考查，学生需要根据语篇内容进行逻辑推理，通过归纳和概括才能正确作答。

第二，强调基础性，增强开放性和灵活性。进一步优化应用文写作的考查形式，除信件外，进一步拓宽写作文体，更新试题呈现形式，设置更加贴近真实生活的英语交际任务情境，增强试题开放性和灵活性。全国乙卷书面表达试题要求学生根据给出的标题（Be smart online learners）写一篇发言稿，新高考I、II卷应用文设置的情境要求学生在英文报庆祝创刊10周年之际写一篇短文投稿，这些试题在加强语言表达能力考查的同时，强调对应用性和创造性能力的考查。此外，完形填空、语法填空和短文改错等题型要求学生在正确理解文章主旨大意的基础上，关注文章语境中词语、句子与整个篇章结构之间的联系，考查学生对英语词法、句法以及语篇知识的掌握情况，引导学生夯实英语语言全面发展的基础。

稳定试卷结构和试题难度，提升命题质量

2021年高考英语全国卷命题充分考虑不同区域学生群体的能力水平和实际情况，合理控制试卷难度，助力高考综合改革顺利实施。

第一，稳定试卷结构。试卷结构保持稳定，稳定维持多年的由听力、阅读理解、语言知识运用和写作4部分组成的试卷结构。针对高考综合改革省份实施《普通高中英语课程标准（2017年版）》的不同进度，分别命制适用于新旧课程标准的不同种类和不同版本的试卷，精准匹配各高考综合改革省份的高中英语教学实际情况和学生水平，保证老高考向新高考的平稳过渡。

第二，控制试卷难度。各套试题采用篇章材料的难度与往年基本持平，试题难易搭配合理，试卷中各难度层级试题比例稳定。在试题材料难度方面，遵循课标要求，注意话题选择的适切度和语篇语言难度。在话题方面，听力的录音材料既涵盖学生十分熟悉的日常话题，也包括一些具有挑战性的话题；在阅读理解部分，既有相对易读的文章，如介绍艺术家使用废弃塑料做成精美雕塑、家里保留座机的现象和原因、黑犀牛的保护和繁育、艺术教育走进课堂等，也有较高难度的科普议论性文章，如背景音对创造力的影响实验、人们对天才标准认知的变化、情商的研究、牧牛机器人的研制介绍等。在语篇语言难度方面，在坚持保留原语篇文本基本风格的前提下，尽力减少过多文化背景、生词、长难句等因素的影响，使文本行文流畅、表达清楚。在写作部分，短文续写的材料内容贴近日常生活，情节简单清楚，语言通俗易懂，学生不仅能够读得懂，还可以产生共鸣与联想，从而写出恰当的续篇。

(责编：李依环、熊旭)