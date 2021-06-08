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服务区域协同发展 京津冀电子商务、交通服务产教联盟成立

2021年06月08日17:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月8日电 （记者何淼）为深入贯彻落实全国职业教育大会精神，推动职业教育集团化发展和全国示范性职教集团建设，北京现代服务业职教集团日前在京召开京津冀电子商务产教联盟、京津冀交通服务产教联盟成立大会。

图为京津冀电子商务产教联盟、京津冀交通服务产教联盟成立大会启动仪式。主办方供图

据记者了解，京津冀电子商务产教联盟、京津冀交通服务产教联盟的成立，是北京现代服务业职教集团服务国家京津冀协同发展战略，不断提高全国示范性职教集团建设水平的又一举措，旨在更好地服务和支持京津冀相关产业协同发展，提升职业教育的社会贡献度。

北京现代服务业职教集团是北京市商业学校和北京祥龙资产经营有限责任公司“双主体”共同主办，以服务首都核心功能定位、服务京津冀协同发展、促进职业教育提质培优、服务区域现代服务业产业发展为宗旨，通过政、行、企、校、研之间的全方位、多元化合作，充分发挥资源优势、组合效应和规模效应，强力打造国企集团化办学、产教一体的职业教育集团品牌。

图为与会嘉宾参观北京商业学校实训教室。主办方供图

2021年6月是北京市教委确定的全市职业教育宣传月，北京市教委职成处处长王东江表示，希望北京现代服务业职教集团筑牢奉献职教的初心、增强职业教育服务国家战略的适应性，在贯彻落实全国职教大会精神方面作出更大贡献。

(责编：任一林、秦华)

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