记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

山东建筑大学创建于1956年，是以工为主，以土木建筑学科为特色，工理管文法艺多学科交叉渗透、协调发展的多科性大学。建筑学是学校的特色专业，已被列入山东省高水平“优势特色学科”。

人民网：今年学校的招生计划如何？

山东建筑大学：学校面向全国30个省（市、自治区）招生，全日制在校生2.7万余人。学校今年普通本科有61个专业。学校单选物理的专业占到80%以上。招生计划稳定，2021年具体招生计划以上级主管部门公布为准。

人民网：学校的特色专业有哪些？

山东建筑大学：建筑学为我校特色专业，已被列入山东省高水平“优势特色学科”。此外，建筑学、土木工程也被评为省一流学科，绿色建筑技术及其理论也被评为省泰山学者优势特色学科。除此之外，还有城乡规划学等9个省级重点学科。建筑学、城乡规划学、土木工程更是进入第四轮学科评估前40%，6个学科进入前70%。

人民网：今年学校的录取原则是什么？

山东建筑大学：对于综合改革省份录取原则按当地省级招生部门制定的政策执行，相关专业（类）的选考科目按公布方案执行。按专业组填报志愿的省份，按照“分数优先”原则录取。对于其他省（区、市）普通文理科专业录取原则，若有退档则按投档成绩顺延录取。定向生招生录取按教育部有关政策规定执行。

人民网：学校的特色人才培养方式有哪些？

山东建筑大学：开展复合型人才培养，学生在学好主修专业的基础上，可以申请修读双专业、双学位；开展校企合作“订单式”人才培养。近几年，学校先后与20多家企业合作开办人才培养项目40多项；开展中外合作人才培养，与美国、英国、德国等30多个国家和地区的60多所高校建立了友好合作关系，并积极开办中外合作办学项目；积极探索卓越工程师人才培养，学校已有6个专业列入教育部卓越工程师教育培养计划；实行学分制管理，修业年限3-8年，充分调动教师教学和学生学习的积极性，发挥教师教学创造性。

人民网：学校的奖学金政策和转专业政策有哪些？

山东建筑大学：主要类型有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、山东省政府奖学金学校奖学金、企业奖学金等。

学校执行学分制管理，考生入校学习一年后，成绩排名专业前50%的学生可填报转专业志愿申请，并有机会重新选择专业（特殊招生形式录取的学生除外）。

人民网：近年来学校各专业毕业生的就业情况如何？

山东建筑大学：就业方面，我校的专业设置和社会需求匹配度达到94.5%，位居全省高校之首。毕业生就业质量稳步提升，每年到世界500强企业就业的保持在20%左右，到济南青岛就业的40%左右。

(责编：温璐、熊旭)