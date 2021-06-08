编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

今年西安交通大学招生总计划增加400人，从5250人增加至5650人，全国各省（市、区）都将有不同程度的增加。学校进一步加强基础学科领域的人才选拔与培养，在理科试验班（数学、物理、计算机、化学生物）等四个试验班的基础上，新增理科试验班（力学H）；新增基础医学拔尖计划，纳入医学试验班（侯宗濂班H）招生；理科试验班新增化学专业。转专业上，学校实行“申请不设限，转入需考核”，在校期间最多有三次转专业机会。

西安交通大学是我国最早兴办、享誉海内外的著名高等学府，是国家教育部直属重点大学。其前身是1896年创建于上海的南洋公学，1921年改称交通大学，1956年内迁西安，1959年定名为西安交通大学。2000年原西安交通大学、原西安医科大学、原陕西财经学院三校合并，组成新的西安交通大学。2017年，学校入选国家“双一流”建设名单A类建设高校，8个学科入选一流建设学科。

中国西部科技创新港以“国家使命担当、全球科教高地、服务陕西引擎、创新驱动平台、智慧学镇示范”为目标，在4个领域上建立了8大平台、29个研究院和300多个科研基地，将服务学科交叉、军民融合等国家重大科学研究，服务学生创新能力培养、科技成果转孵化和经济社会发展，主动探索21世纪现代大学与社会发展相融合的新模式、新形态和新经验。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

西安交通大学：今年学校招生总计划增加400人，从5250人增加至5650人，全国各省（市、区）都将有不同程度的增加。

2020年，西交大将“新工科”建设的要求和钱学森班“大成智慧学”的教育理念有机结合起来，将历年报考热度最高的钱学森班分为“工科试验班（钱学森班之智能电气Q）”“工科试验班（钱学森班之智慧能源动力Q）”“工科试验班（钱学森班之智能技术与自动化Q）”“工科试验班（钱学森班之智能制造Q）”。今年将继续进行招生。高考录取到上述4个专业的同学，入校后可根据学生意愿在相应大类内任选一个专业为主修专业，同时具有参加钱学森班选拔的资格，达到要求者即可进入钱学森班学习。钱学森班的四个专业分别设置1个主攻专业和3个交叉专业，学生需要完成主攻专业和其中1个交叉专业的修读计划。

越杰计划今年继续按“工科试验班（越杰计划之智慧能源与智能制造类Q）”“工科试验班（越杰计划之智能电气与信息类Q）”2个专业招生。高考录取到这2个专业的同学，入校后可根据学生意愿在相应大类内任选一个专业为主修专业，同时具有参加越杰计划选拔的资格，达到要求者即可进入越杰计划相应专业学习。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

西安交通大学：今年学校进一步加强基础学科领域的人才选拔与培养，为新时代培养基础学科拔尖创新人才，在理科试验班（数学、物理、计算机、化学生物）等四个试验班的基础上，新增理科试验班（力学H）；新增基础医学拔尖计划，纳入医学试验班（侯宗濂班H）招生；理科试验班新增化学专业。

交大传统的优势专业，可以用一个名词来概括，即“电动机管理”。所谓“电”，是指我们的电气工程、自动化、计算机、信息工程等强电、弱电专业，特别是电气工程，在2017年教育部学科评估中获得A+，名列全国第一。所谓“动”，是指我们的能源与动力工程专业，在2017年教育部学科评估中也获得A+，同样名列全国第一。所谓“机”，是指我们的机械工程专业，在2017年教育部学科评估中获得A。所谓“管”，是指我们的工商管理和管理科学与工程专业，在教育部学科评估中也获评为A类专业。所谓“理”是指我们的数学与应用数学等理科专业，在教育部学科评估中同样获评为A类专业。这些专业都有国家重点实验室、教育部重点实验等科研平台的依托，师资力量雄厚，每个专业都有两院院士领导的教师团队，获得过诸多国家科学技术奖和国家级教学成果奖。

同时，近年来交大超前布局，整合资源，加大投入，创办了多个在全国具有一定优势的专业。比如，人工智能专业。我校在人工智能，特别是视觉识别和无人驾驶领域，具有全国高校领先的实力，连续三年获得中国无人驾驶领域顶级赛事中国智能车未来挑战赛的冠军。又比如大数据管理与应用专业。它依托工商管理和管理科学与工程两个教育部评估A类专业，又整合了新的资源，适应了商业领域的发展趋势，具有很好的发展前景。I学校储能科学与工程专业，是全国首个开设该专业的高校，储能科学与工程专业是依托和整合动力工程及工程热物理和电气工程两个全国排名第一的学科在内的六大理工类优势学科，聚集了学校6个学院的优势师资，该专业以建设成为国际一流的理工学科交叉融合的研究型专业为目标，将培养面向国际科技前沿，适应能源科学发展，促进能源产业升级进步的高素质储能科学与工程专门人才。

人民网：学校师资力量如何？对特色人才培养途径和优势都有哪些？

西安交通大学：西安交通大学现有教工6538人，其中专任教师3729人。师资队伍中有两院院士43名、国家级教学名师7名、国家杰出青年科学基金获得者42名、国家有突出贡献专家26名、国家“百千万人才工程”及“新世纪百千万人才工程”人选31人、教育部创新团队带头人29人次、教育部“新世纪优秀人才培养计划”入选者234名、为国家作出突出贡献并享受政府特殊津贴专家481名。

近年来，学校积极探索，大胆创新，实现了办学模式的全方位改革。学校积极推进“通识教育+宽口径专业教育”的研究型人才培养模式，实现从知识传授型向探索研究型教育的转变。在大类专业的基础上，设有涵盖理工医等拔尖人才培养试验班。目前已经形成了成熟的大类专业与拔尖人才培养试验班优势互补的大类招生与培养格局。大类培养的模式是，学生第一年接受一年的通识教育，第一学年末根据专业志愿和综合成绩自主选择主修专业，第二、三两年宽口径专业教育，主要学习学科平台和专业核心课程；第四年学生根据毕业去向的不同，在攻读研究生、就业和自主创业等方面，自主选择课程模块大四进行个性化模块培养。这更加符合人才培养规律，有利于培养造就适应未来发展的各类创新型优秀人才。

大类招生培养适应了社会对具有综合素质的创新型专业人才的需求，降低了高中生高考报考专业志愿的风险和难度，适当引入的竞争激活了校内各个学科优势资源的整合，调动了教师和学生的积极性，提升了人才培养的整体质量。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

西安交通大学：我校转专业实行“申请不设限，转入需考核”，在校期间最多有三次转专业机会。第一次是新生入学报到后，工科试验班（钱学森班）、理科试验班（数学H、物理H、计算机H、化学生物H、力学H）、人工智能（AIH）、建筑学等将在全校新生中选拔部分学生，学生可根据学校公布的选拔专业和条件自愿申请，经选拔专业所在学院考核录取后转入新的专业学习。第二次和第三次转专业的时间是在主修专业选择后的大一末及大二末所有学生可申请转专业。具体转专业规定以学校当年的转专业通知为准。

为帮助学生顺利完成学业，我校设立了完善的奖助学金资助体系，实现了对家庭经济困难学生的资助全覆盖。每年各类奖、助、贷、勤、补、免、偿等经济资助总金额达8000万元。2020年获奖学金学生人数超参评学生总数的35%，获助学金学生人数接近全体学生人数的21%，社会企事业单位和友好人士设立奖、助学金60余项，以最大的力度支持学生在校的学习和生活。同时学校把勤工助学作为对学生经济资助的重要形式，鼓励学生通过自己正当的劳动克服经济困难，提升综合素质，每年设立1300余个校内勤工助学岗位，全年约13000人次参加勤工助学。

此外，学校依托大数据实现精准资助。学校通过采集11个部门、15个业务系统、46类共计约5亿条数据，搭建成学生工作大数据分析与服务平台。基于大数据平台，分析学生的消费金额、恩格尔系数、家庭经济情况、致贫原因等26个指标，实现了“有智慧”的精准资助，打造了“有智慧、有温度”的隐形资助。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

西安交通大学：就业是衡量培养质量的重要标志。到西安交通大学学习，就业没有任何问题。近年就业率居全国第一，2021届本科毕业生保研率排名居全国高校第7位。

2020年，本科毕业生就业率为98.60%，65%以上的毕业生继续深造（其中约12.5%出国出境深造，约52.5%国内深造）。2020届本科毕业生在广东、北京、浙江、江苏、上海、陕西就业人数最多，约占68%；就业人数最多的行业是软件和信息技术服务业、制造业及教育，约占57%。总体来看，我校毕业生的总体供需比在1:8以上，且就业层次高、质量好，受到社会和用人单位的普遍好评。

(责编：温璐、熊旭)