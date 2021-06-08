人民网北京6月8日电 2021年全国高考语文共有8套试卷，教育部考试中心命制4套，分别为全国甲卷、全国乙卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷，北京、天津、上海、浙江自主命制4套。对于今年高考语文试题主要有哪些特点等话题，多位专家进行了专业点评。

高考语文在引导评价改革的方向上，发挥了较好的导向作用

——高考内容改革专家委员会主任委员，清华大学教授谢维和

2021年高考语文试题总体上较好地落实了《深化新时代教育评价改革总体方案》提出的对考试内容改革的要求。从高考评价的指导原则上来看，体现了“五个坚持”，即坚持立德树人，坚持问题导向，坚持科学有效，坚持统筹兼顾，坚持中国特色。高考语文在引导评价改革的方向上，发挥了较好的导向作用。

从考试的内容和形式上来看，体现了“三个融合”：一是人文主题与语文知识、能力的融合。高考语文将立德树人贯穿于对基础知识、语言运用、作文等方面的考查，达到了思想性和专业性的统一。

二是引领基础教学改革与服务高校选才相融合。今年的高考语文试卷紧扣课标、教学大纲和教材，在考查知识和人才选拔上，很好地体现了综合性评价、中西融汇、古今贯通、文理渗透等要求。这些要求既满足了高校选才需要，同时对基础教育教学具有重要引领作用。

三是稳定性与创新性相融合。2021年高考语文试题在保持总阅读量稳定的同时，在阅读中加入了图表等内容，非常契合目前数字化时代的特点，体现了一定的创新性。

能够帮助老师在教学中引导学生切实提高语文素养

——教育部普通高中语文课程标准研制组组长，北京师范大学教授王宁

2021年高考语文试题在落实立德树人、提高学生素养、体现时代性和人民性、以考促教这些方面都很突出，我认为有以下3个方面的特点：

第一，突出思辨性。思辨性在语文教学中非常重要，但是难以实现。今年的高考语文试题，可以说在这方面有所突破，如全国Ⅰ卷有一道关于粮食产量的题目，给出3个材料，需要学生在分析材料的基础上，作出审辩式思考。在诗词理解上，甲卷和乙卷选择的2篇文章很深，考查了词、句、语言特点和结构，但没有一点死记硬背的知识，都融在语境和语文课文的文本内容里。

第二，突出语文学科生活化的特点。我认为考语文要生活化，但是生活化又很容易导致肤浅。今年的语文试题可以说体现了生活化，但是并不肤浅，在考查思辨的问题上是有深度的。

第三，突出运用。今年的语文试题特别突出语境，就是在真实的语境中抽取各种问题，真正体现了新课标的要求，使学生由纯粹的知识记忆走向自主学习，通过自觉思考得到新结论，这是我们在提高学生素养方面特别希望达到的目标。因此，我认为，今年语文试卷的导向非常好，能够帮助老师们在教学中引导学生切实地提高语文素养。

立德树人贯穿所有试题，紧扣时代脉搏

——国家教育考试指导委员会专家，中国教育在线总编陈志文

2021年高考语文试题体现了以下几个特点：

第一，立德树人贯穿所有试题，紧扣时代脉搏。无论是阅读题，还是写作题，在选材上都结合时代特征，比如新疆棉、网络空间，结合建党100周年，强调青年的时代责任与担当，等等。

第二，强调逻辑与思辨能力。逻辑是基本的能力要求，思辨要求更高，这些能力都应该是语文学科需要解决的基本能力。高考语文试题越来越突出地强调对学生逻辑与思辨能力的考查，今年试题中，全国乙卷的实用类文本阅读，关于粮食问题的考题用了3个图表，需要学生在读懂的基础上，运用逻辑与思辨能力解决问题。

第三，强调语文能力。今年试题很好地落实了《深化新时代教育评价改革总体方案》中提出的“改变相对固化的试题形式，增强试题开放性，减少死记硬背和机械刷题现象”这一要求。

第四，作文题强调青年的时代责任与担当。今年无论是全国卷的作文题，还是4个省份自主命制的作文题，都体现了建党100周年这一主题下，青年人的责任与担当，是一次非常有意义的建党100周年的教育。

(责编：李依环、熊旭)