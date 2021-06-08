人民网北京6月8日电 7日起，2021年全国高考正式拉开大幕。对于今年高考命题遵循的原则和思路，教育部考试中心正式发布了相关解读。

教育部考试中心明确，2021年高考命题全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，按照“方向是核心，平稳是关键”的原则，坚持对学生德智体美劳全面发展的引导，深化基础性，优化情境设计，强化关键能力考查，增强试题开放性、灵活性，引导减少死记硬背和“机械刷题”现象，加强考教衔接，推进教育评价改革，充分发挥高考的育人功能和积极导向作用，促进素质教育发展。

在立德树人全面融入上下功夫

教育部考试中心指出，2021年全国高考命题拓展中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化考查的广度，强化对学生在理想信念、爱国主义、品德修养、奋斗精神等方面践行社会主义核心价值观引导的力度。

同时，把握百年党史与试题素材的融合度，用好党史“教科书”，从中国共产党百年奋斗史的纵横剖面，科学选取素材，展现党团结带领广大人民在革命、建设、改革中取得的辉煌成就，引导学生知史爱党、知史爱国，更加坚定实现中华民族伟大复兴中国梦的信心和决心。

在深化德智体美劳全面考查和引导上下功夫

今年的高考命题持续在深化德智体美劳全面考查和引导上下功夫。构建德智体美劳全面考查的内容体系，发挥学科特色形成合力，既突出以德引领、以智为基的考查重心，又体现对体育、美育和劳动教育强有力的呼应、引导作用。

各学科深入挖掘各具特色的育人素材，内容上更加贴近学生实际，将对体美劳教育的引导与考查内容、考查要求、考查情境有机融合，自然呈现于试题当中，形成春风化雨、潜移默化的效果。

在加强考教衔接上下功夫

高考命题进一步深化基础性考查，强调对基础知识全面深刻的理解和融会贯通的运用，引导中学教学遵循教育规律，回归课标、回归教材；进一步加强联系实际的应用性考查，不断提高学生分析问题、解决问题的能力；进一步优化试卷结构、丰富呈现方式、改变设问角度，创新考查方式方法，引导中学教与学减少死记硬背和“机械刷题”。

教育部考试中心指出，从前期对各省的调研情况看，高考内容改革几年来取得了显著成效。高中校长、一线教师对高考新试卷在引导教学回归课堂、注重核心素养培育、助力高中育人改革等方面发挥的作用给予了高度肯定。

在深化关键能力考查上下功夫

高考命题依托高考评价体系，进一步深化关键能力考查，有效鉴别学生的思维品质和发展潜能。

命题从材料信息的丰富性、试题要素的灵活性、解题路径的多样性等方面增强试题开放性，鼓励学生发散思维；通过拓宽试题材料的来源，注重联系社会生产生活实际，增强情境的时代性，强化对关键能力的考查，提升考查学生核心素养的有效性。

在保持高考命题平稳上下功夫

随着高考综合改革的推进，2021年使用教育部考试中心命制的全国统一高考试卷（简称“全国卷”）的新高考省份增加到10个，老高考省份减少到17个。2021年全国卷包括新高考（统考科目）I卷、II卷和老高考甲卷、乙卷。

为助力改革稳步推进，确保2021年高考命题平稳，教育部考试中心从2020年下半年起开展对第三批高考综合改革8省市的实地命题调研，2021年3月上旬至4月中旬开展面向使用全国卷的27个省份的网上学情调研，形成详细的学情调研报告，并结合往年的考试数据及8省市适应性考试数据进行科学分析，为命题提供参考。

教育部考试中心指出，新老高考各卷种充分考虑教情、学情，题型、结构和难度都与2020年保持总体稳定，采取了更为科学、稳妥、细致的设计策略，有利于考生稳定心态，发挥水平。

(责编：李依环、熊旭)