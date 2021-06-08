记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

目前，东南大学按照大类招生、大类培养的整体规划，实施导师制、书院制、完全学分制，小班化、个性化、国际化、卓越化、本研一体化的“三制五化”创新人才培养模式改革，推出了一连串突破性举措，为培育领军人才画出了“硬核”路线图。在知识体系、育人模式、优化结构、完善保障等方面深化教育改革，努力打造一流本科教育。

东南大学是一所历史悠久、底蕴深厚的大学。学校创建于1902年的三江师范学堂，后历经国立中央大学、南京工学院等历史时期，1988年复更名为东南大学。目前，东南大学是“985工程”和“211工程”重点建设的大学之一，并入选一流大学A类建设名单。

学校是以工科为主要特色的综合性、研究型大学。11个学科入选国家“双一流”建设学科名单、5个学科在第四轮学科评估中获得A+，两者均列全国第八位。根据最新全球ESI数据，东南大学工程学强势学科进入ESI全球学科排名前万分之一，位居全球15。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

东南大学：2021年学校招生计划维持不变。东南大学继续实行跨学院大类招生，给学生更多的自主选择权。学校按照“强势工科、优势理科、精品文科、特色医科”的学科布局，进行顶层设计，将84个本科招生专业调整为15个大类、7个专业进行招生。15个大类包括智慧基础设施和智慧交通类等5个工科试验班，理科试验班、建筑类、电子信息类、计算机类、生物医学工程类、生物科学类、文科试验班类、经济学类、工商管理类、临床医学类和设计学类。其中，生物医学工程类和生物科学类为2021年首次新设的招生大类。考生可以根据自己的兴趣方向选择相应的大类学习，经过1年的基础培养，再根据兴趣特长，双向选择适合自己的专业。我们这样做，是为了打破“一选定终身”，让同学拥有 100% 自主再选专业的权利！

此外，学校的吴健雄学院的吴健雄班直接面向各省市高考学生进行招生。吴健雄班的同学入校时不分专业，后期可以选择全校所有四年制的理工科专业。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

东南大学：学校是以工科为主要特色的综合性、研究型大学。学校有11个入选一流学科，包括：材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论。其中建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程和艺术学理论5个学科教育部学科评估为A+。

目前，学校按照“强势工科、 优势理科、精品文科、特色医科”学科布局，着力建设量子信息、网络空间安全、智能制造、智慧城市、脑科学、生命科学、人工智能等一批前沿、新兴和交叉学科。

2021年，东南大学新增智能医学工程和新能源科学与工程两个本科专业。此次新增的两个个本科专业，是东南大学结合学科专业特色与优势，对接国家发展战略和经济社会发展需求，积极主动推进新工科建设的显著成果之一。

近年来，东南大学主动对接教育部“六卓越一拔尖”计划2.0，全面推进新工科建设，新增机器人工程、网络空间安全、人工智能、生物科学、艺术史论、智能建造、智能感知工程等本科专业。目前，东南大学本科专业总数达到84个，覆盖11个学科门类。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

东南大学：投档时，按各省级招办提供的投档成绩提档。所有已投档考生按投档成绩分科类排队，从高分到低分按照各专业招生计划数顺序录取（即分数优先）。同一专业录取时，若考生投档成绩相同，文史类考生依次比较语文、外语、数学成绩，理工类和综合改革类考生依次比较数学、语文、外语成绩。所有专业志愿都无法满足的考生，如果符合各项条件且服从专业调剂，将调剂到其他专业。所有专业志愿都无法满足且不服从调剂的考生，作退档处理。本规则适用于所有我校投放生源计划的各省（区、市）。

对于生源地为高考综合改革省份的考生，选考科目必须与报考专业要求相一致。我校录取时按照高考综合改革省份公布的方案及有关办法执行。

部分专业对于学生的辨色力有一定要求，例如建筑类、艺术类等专业不录取色弱的学生，电子信息类和理科试验班等专业不能录取色盲的学生。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？

东南大学：根据方案，八省市新高考将采用“3+1+2”模式，三门全国统考科目为语文、数学、英语，一门首选科目为历史或物理（二选一），两门再选科目为政治、地理、化学、生物四选二。在考试方面，语文、数学、外语科目使用全国卷，学业水平选择性考试科目由本省组织自主命题。在录取方面，本科批次进行了合并，志愿填报实行“院校专业组”平行志愿或“专业+院校”平行志愿，扩大了考生的学校选择权和专业选择权。

2021年是开启新高考“3+1+2”模式的第一年，无论是考试科目、分数构成还是录取方式都与往年有所变化，因此高招志愿填报对于广大考生和家长来说无疑是一个更大的挑战，既有对以往平行志愿填报技巧的延续，又有新的规则和策略在产生。在获得一个满意的分数后，如何在变局中收获一份科学理想的志愿方案，在“选对”专业与院校的基础之上，如何填报高考志愿，助力自己进入心仪的大学、挑到喜爱的专业，掌握新高考志愿填报的策略与技巧至关重要。

在传统高考模式下，考生选报专业时，在同一个科类里，除有特殊要求外，基本可以填报所有专业。而新高考中增加了选考科目要求，高校根据教育部《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（3+1+2 模式）》对各专业提出了相应的首选科目要求和再选科目要求。因此新模式下，考生还需要关注每个专业的选科要求，看自己是否符合。例如以前理科考生可以报考东南大学建筑类、工科试验班（吴健雄班）、电子信息类、理科试验班、临床医学（5+3一体化培养）等理科招生的所有专业，而新高考模式下，只有首选科目和再选科目符合对应专业的要求才可填报，像东南大学临床医学（5+3一体化培养）要求首选科目是物理，再选科目是生物或化学，那么首选科目是物理，再选科目是地理和政治的考生就无法填报该专业了。

新高考由于志愿模式变化，志愿数量大大增加，尤其是采用“专业+院校”志愿模式，“3+1+2”省份中可填报志愿数河北为96、重庆为96、辽宁为112。“专业+院校”模式下的志愿填报工作量巨大，如果时间精力足够，能够对所填报的专业和院校都有所了解，填满自然是好的。但绝大部分考生难以做到在了解透彻的基础上填满所有的志愿。在这种情况下，由于仍是平行志愿，依然可以按照录取几率从低到高进行志愿排列，沿用“冲、稳、保”梯度原则进行层次布局。无论志愿填满与否，建议考生填报志愿“冲、稳、保”尽量遵循正态分布规律，“稳”志愿数量可以占比大一些，例如“冲”约占15%-20%，“稳”约占50%-60%，“保”约占35%-20%。

“院校专业组”模式考生可以按照自己的兴趣特长，优先从专业角度选择高校并填报志愿。与传统志愿填报和录取方式相比，主要优势是扩大学生选择权，提高志愿满意度和满足率。主要有2点不同：一是填报的基本单位不同，新高考模式是直接以“院校+专业组”为单位，选择更加明确和具体，即一个院校专业组为一个单独的志愿单位，每个院校专业组志愿内设若干个专业和一个“是否服从调剂”选项，调剂只在该专业组内进行。二是志愿数量发生了变化。1个“院校+专业组”就是1个志愿，占据的志愿数量更多了。传统志愿模式一般只能填写6个学校志愿，而目前新高考“院校专业组”模式，上海最多填24个志愿，海南最多填24个，北京最多填30个，江苏和福建多填40个，湖北、湖南和广东最多填45个，而天津最多能填50个。

虽然变化不小，但新高考“院校专业组”模式专业组内仍需填报若干专业且保留了“是否服从调剂”选项，因此传统志愿模式的一些经验仍具有一定的参考价值。

比如：无论是填报院校专业组还是专业组内专业志愿，仍需要掌握“冲、稳、保”的梯度填报技巧；“是否服从调剂”选项需要仔细考虑，慎重填写，因为一旦选择不服从调剂，如果投档后无法满足专业志愿要求将会被退档，是无法投档至同批次所填报的其他院校专业组的，就是所谓的滑档，只能进入下一批次的投档，风险非常大。

“七分考，三分报”，志愿填报是考生人生路上的一次重要选择。新高考虽是新面孔，志愿填报和录取方式发生了不小的变化，但考生们只要做好充分的准备，在保证一定梯度的前提下，根据自己的分数层次和个人对专业和院校的偏好来综合权衡考虑，找到科学的，适合自己的志愿方案填报即可。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

东南大学：学校当前转专业方式为考试转专业。每年上半年教务处会发布转专业的通知，学生自主选择是否参加转专业考试。主要针对本专业教学计划中一年级的课程平均学分绩点和学分满足一定要求，无纪律处分记录的大一在籍学生。

有下列情况之一者，无资格报名：（1）艺术类专业与非艺术类专业之间不能互报。（2）外国语中学推荐保送录取的学生不能报名转入非外语类专业。（3）同一个大类包含的专业之间不能互报。（4）当学年招生时有相关规定或者录取前与学校有明确约定的不能转专业的学生不能报名。

东南大学有健全的奖助学金体系，分为国家来源、学校来源和社会来源，包括国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金、校长奖学金、课程奖、竞赛奖、单项奖、企事业单位、社会团体、个人捐助设立的奖助学金等，每年获奖人次共计约15000人次，金额约2500万元。只要认真学习，总有一款奖助学金适合你。如果成绩不够出类拔萃，也没有关系，家庭经济困难学生的相关助学金基本全覆盖，东南大学致力于不让一个学生因家庭经济困难而失学。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

东南大学：多年来，学校的毕业生就业率在98%以上，其中超过一半的学生会选择到国内外知名大学继续深造；直接就业的毕业生主要集中在与国家和区域经济发展密切相关的重点行业、高新技术行业等领域，就业地点主要集中在长三角、珠三角、京津冀、成渝地区等国家经济发达地区和国家重点发展区域，呈现出就业单位层次高、就业起薪高、就业区域好、职业发展快等特点，备受社会各界和用人单位的赞誉。

(责编：温璐、秦华)