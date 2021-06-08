原标题：《百秒说高考》之三：今年高考 有哪些新变化？

【编者按】2021年高考来了，同学们除了备考冲刺复习以外，考前需要准备哪些东西？高考期间又应该怎样进行心态调整？……

为此，人民网近期陆续专访了石家庄一中副校长沈建军，石家庄外国语学校党总支书记、校长裴红霞，辛集中学副校长张英考，推出《百秒说高考》系列融媒体报道。

今年是河北省高考综合改革落地之年，考试科目有哪些？志愿设置有哪些新变化？

“从今年起，采用‘两依据、一参考’的模式进行录取。”辛集中学副校长张英考介绍说，第一个依据是语文、数学、外语三科全国统一高考成绩，第二个依据是高中学业水平考试的3个选考科目成绩，合计是6个科目。参考综合素质评价，高考成绩不再是录取的唯一依据。”

可以说，从考试时间、考试科目再到志愿填报模式以及招生录取方式，新高考都发生了变化，为此，张英考给大家详细介绍一下：

(责编：郝孟佳、温璐)