原标题：黑龙江省各地多举措护航高考

人民网哈尔滨6月8日电 （赵怡）来自黑龙江省教育厅的消息，高考期间，为给考生营造良好考试环境，黑龙江省各地多举措护航高考。

哈尔滨市为避免交通拥堵，保障交通顺畅，给考生营造良好考试环境，协调市机关事业单位将上下班时间推迟一小时，为考生让路。在全市户政服务窗口开通“考生绿色通道”，优先为高考考生办理身份证业务。哈尔滨地铁推出“免费乘车+绿色通道”便民服务举措，并在10座地铁站设置考生服务台及休息区。组织全体考试工作人员和考生进行核酸检测。

齐齐哈尔市多措并举，解决考点门前易聚集的问题。一是将考点平面图、考场分布图、进入考点时间和校门位置提前公开，引导考生错时、错峰、错门进入考点，优化查验流程。二是将考点周边警戒管制区域扩大至原来的三至五倍，防止人员、车辆聚集。三是遵循“随到随进”原则，考试可提前进入操场等待区，按照1米间距排队等候。

佳木斯市多部门联动，组织开展了“打击销售作弊器材”“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”“清理周边摊点”“噪声监管”等举措。实行市区机关和事业单位人员延时上班、学校错时上下学临时制度，全力为考生创造安全便利的考试环境。

鸡西市规定考生及考务工作人员无必要情况下不离开本市、不到人员聚集场所；加强了社会考生及外地返回鸡西考生行程排查工作。对重点人员重点监测，实行一日一报。

鹤岗市为确保高考安全、平稳、有序进行，建立防疫、考务双线管控机制，准备防疫物资，做好通风消杀和后勤保障。在每个考点外，均安排近百名公安和安保人员，禁止学校门前一切形式的商业活动和散发广告等行为，并划定家长场外候考区域，扩大考点外交通管制区域及警戒区域。公安、安保人员进行现场人员疏导，避免考生及家长聚集。市教育局通过官微等多种渠道发布“高考期间天气预报”“考前准备提示”“考点周边交通信息”等，倡导全体市民为考生营造良好的考试环境。

绥化市各县（市、区）组建高考爱心车队，免费接送考生，考点周边设立多处“爱心服务站”，为考生及家长准备饮用水、雨伞、急救药品等物品。

黑河市广泛开展高考诚信教育，将以往高考作弊典型案例制作微信推送，在家长群和学生群转发，并在媒体上发布了《致家长一封信》。印发《关于针对高考考生开展诚信教育的通知》，指导各地各校采取多种方式认真开展诚信教育。

(责编：郝孟佳、熊旭)