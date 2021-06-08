原标题：农学：新农业科技革命的先锋专业

提到农学专业，社会上时常存有一种误解，认为该专业就是学习如何种地。事实上，农学专业是所有高等农林院校的优势专业，也是新的农业科技革命的先锋专业。国以民为本，民以食为天，粮食安全是国家稳定和发展中最根本的问题，因此，农学专业对于一个国家的发展至关重要。

农学专业一级学科为作物学，其特点是“顶天立地”：“顶天”就是致力于作物科学的前沿基础研究，研究作物高产稳产优质的遗传理论，为作物的遗传改良和新品种的培育提供理论支撑；“立地”就是紧紧围绕国家粮食安全和现代农业可持续发展的重大需求进行新品种、新技术研发和应用，确保国家的粮食安全。农学专业学生将学习作物生长发育和遗传规律等方面的理论知识和技能，能够将现代生物技术、信息技术与传统农业科学相结合，胜任现代农业、农业生物技术及其相关领域的教学科研、经营管理、技术推广服务等工作。所学习的理论知识包括生物学、分子生物学、遗传学、化学、作物栽培学、育种学、农业生态学等内容，涉及生物学、生态学、经济管理等领域的知识。

如何在有限的劳动力和土地资源的情况下，保障我国农业经济健康稳定发展，保证国民粮食和农产品的安全，已经成为关系我国农业可持续健康发展的重大战略问题。同时，由于市场需求多样化、优质化，我国新阶段的农业生产目标已由过去单纯追求产量提高转向高产、优质、高效、生态、安全多目标的统一。以信息化为主导的智能化、规模化生产方式成为现代农业发展的基本方向。传统农学专业正在逐步通过现代信息技术、分子生物学技术进行改造升级，智慧农业、生物种业等都是现代农学发展的重要方向。

农学专业毕业生就业前景广阔，可以追踪国际前沿，成为农业科学家；也可以面向生产和行业需求，成为农业领域的生产、技术专家和企业家；或者进入全国各级党政机关、涉农的事业单位和企业从事相关管理工作。在深造方面，农学专业从根本上属于生命科学范畴，因此，研究生的专业除了作物学学科，还可以考虑生物学、农业生态学等方向及相关的交叉学科。从全国范围看，农学专业近年来学生深造率呈逐年上升趋势。

（作者：张海林，系中国农业大学农学院教授、博士生导师）

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