原标题：“学生们含泪追车送别”视频感动网友 支教老师讲述背后的故事

“学生们含泪追车送别”视频感动网友

对话90后大凉山支教老师：我为好友遗愿而来，离别时，记忆里满是温暖

“老师，再见！”“再见，不准哭啊！”近日， 一段“四川凉山支教老师离开，学生追着惜别”的视频感动了不少网友。视频中，十几个孩子执着地追着车，一边跑，一边偷偷抹眼泪直到车辆消失……

这位支教老师叫何雨情，今年27岁。6月7日，何雨情向记者讲述了视频背后的故事，她说来到四川大凉山支教，是为了兑现对患肝癌去世朋友的一个承诺。

大凉山支教

为了兑现对亡友的承诺

“我出生在偏远的农村，每次看到农村里面的孩子，就像看到自己的童年一样。”何雨情说，她的支教行动源于一份难分难舍的情缘。2016年，她在四川凉山做志愿者时，结识了来自江苏的公益人士张晓林，两人成为好友。2018年，她正在北京电影学院导演系进修，张晓林来到北京某医院检查，被确诊为肝癌。“我去探望他时，答应他会把他的故事写成剧本拍出来。2019年7月毕业后，我忙于各种工作，便把帮他写剧本的事情暂时放在了一边。之后，我专门去了一趟大凉山，就是想真实体验生活，感受张晓林在大凉山生活的情况。”

2014年起，张晓林开始给大凉山的孩子们募捐和派发物资，后来又通过个人力量募资修建希望小学。据媒体报道，在各地爱心人士的帮助以及当地教育部门的支持与配合下，截至2020年，张晓林一共帮当地修建了39座希望学校。

去年正月初六，张晓林给何雨情发来一条信息，询问剧本写作的进展。“我以为还是他习惯性的玩笑话，哪晓得第二天，他妻子发来消息，说他抢救无效逝世了，我感觉难以接受。”何雨情回忆，张晓林生前的时候，她曾答应他去大凉山做支教老师。

2020年3月，何雨情得知张晓林妻子要去大凉山，完成第39所希望学校的建设，于是何雨情向她提出去那里拍一部纪录片纪念张晓林的想法。

2020年8月，拍完纪录片后，她决定留下来支教。10月底，何雨情来到张晓林生前建的昭觉县特布洛乡浙建希望学校。在学校里，何雨情教四年级的语文，还要教孩子们的美术、音乐和舞蹈课。

支教非易事

但记忆里都是温暖的故事

“支教时唯一的困难就是不能经常洗澡，南方人会比较不习惯。”何雨情告诉记者，支教给她带来了许多无比珍贵的经历，“在学校的每一天，都被满满的爱和感动包围着。”

“有一次我和此哈老师去家访，当时天色已黑，我们已经到了另一户人家家里，上一户人家还让学生抱着一只鸡送过来，坚持要塞到我们手里！还有一次，我们家访完，想走了，被家长拦住不准走，原因是他们在抓鸡，要给我们带回去，我们不愿意要，还是溜走了。谁知道第二天，其中一个学生徒手抱着一只母鸡，另一个学生手上拎着一大袋土豆，很‘飒’地向我走来，我目瞪口呆之时，她们直接放在了我的宿舍门口，酷酷地说：‘何老师，送给你！’”

“还有一次过彝族年，学生来敲我房门，我打开一看，是兄妹俩。哥哥提着一大块猪肉，拿来说要送给我，我不忍收，让他们拿回去，然后旁边的妹妹就嘟着嘴说不要。我看拎着挺重的样子，就接过了猪肉，让他们回去替我谢谢妈妈。他们看到我收下了，就开心地一蹦一跳离开了学校，而他们的妈妈，在学校对面不远处的小山坡静静地注视着他们完成‘任务’……我特别的感动！那里的村民，虽然家里不富裕，但是会把最好的东西都给客人、给老师。后来，我切了一小块猪肉留下，六分之五送还给他们。”

“还有一次去家访，学生的妈妈看到老师进来，就端凳子让我们坐，她怕凳子不干净，竟然还迅速把她比较新的一件衣服拿过来垫在凳子上请我们坐……这些小细节，无一不感动着我。”

艰难的离别

孩子们追来，真想下车拥抱他们

支教结束后，何雨情回到广东工作，但是她一直牵挂着孩子们。今年5月，她重返学校看望去年教过的孩子们。“我走的那天是星期六，学校不用上课，不知道他们是向哪一位老师打听到了我那天要离开的消息，一大早7点半左右就开始在学校里面等我，挺感动的。有的孩子住在比较远的地方，走路的话要走一小时至一个半小时才能到学校。”何雨情回忆。

“我们在学校已经告别过一次了，然后他们又跟着我走出了校门，只好让次哈老师在路边把车停下，跟他们再次道别，让他们不准哭，他们很听话，强忍着不哭，但是有的同学还是忍不住悄悄抹眼泪。当车子启动时，他们情不自禁追着车跑，一直在喊：‘何老师，再见！何老师，路上注意安全……’当时自己百感交集，感性地想停下来跟他们拥抱，但理智又告诉我，送君千里，终须一别。于是，就一直看着他们逐渐消失在我的视线里…”何雨情说。

“支教不仅是一份付出。”何雨情告诉记者，支教给她带来的是感动，还有对人生的一些感悟。“我想对孩子们说：何老师觉得你们都是特别棒的孩子！要永远记得，老师说过每天要跟自己说的话：我是一个求上进的人！我相信我会拥有一个美好的人生！”

何雨情说，她平时就喜欢拍视频记录生活，于是就把这段视频上传到自己的抖音账号上，“没想到一下子就火了。”很快，这段视频在网上广为传播，还被人民日报、央视等媒体报道。“说实话，挺意外的，没想到有这么多人关注，我是真的非常舍不得这些孩子，所以我和孩子们约定好了，每年都会重返学校给大家上课。”

何雨情告诉记者，她正在筹建一个支教助学的公益平台，希望能帮助更多山里的孩子，照亮更多乡村孩子的追梦路。同时，她立志做一名现实主义题材的导演或制片人，用手中的镜头去传播正能量，“希望可以拍一些可以流传下去、有意义的作品。” (记者 江龙)

(责编：郝孟佳、熊旭)