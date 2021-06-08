原标题：文科：培养想象力与批评性思维能力

如果你还不能确定未来自己要做什么，那么，报考文科将是一个最佳选择。之所以这么说，道理很简单。文科之间的思想观念与知识体系是相通的，或者说具有内在的同一性。因此学者在文科（比如文史哲）之间游走是很常见的学术现象。

实施“大类招生”以来，一个重要考量就是要淡化专业，更多的考虑多学科、跨学科的复合型人才的培养规格。当大学的人才培养对专业性的要求大幅度降低时，文科将会越来越显示出其强劲的生命力。

对于文科生来说，最常遇到的问题就是：读这个专业有什么用？毕业之后，你可以做什么？

首先，世界不仅需要科学与技术，也需要甚至更需要去探究生命的价值与生活的意义。而文科，就是要通过各个学科的不同路径去寻找生命与生活究竟有何意义的答案。就此而言，文科各个专业并非与现实相脱节，而是通向世界的桥梁。其次，文科毕业生，未来可以进入很多行业领域。继续在文科领域中攻读更高学位，是其出路之一。在美国，文科生的读研率（包括硕士、博士），大约占到60%以上，这个数字要高于其他专业。据调查显示，拿到硕博学位的文科生，他们工作后的收入中数，处于所有专业毕业生的中上水平。再次，当今科技时代所出现的尖端问题，除了依靠科技的力量，还需要丰富的想象力与强大的批评性思维能力才可以解决。而文科，恰恰以培养人的想象力与批评性思维能力为目标。

在大学已经普及化的今天，“教育”首先强调的是个人的发展过程；其次是培养个体自身的“文化素养”，接受各种信息，使自身能够融入当代社会与世界之中；再次是锻炼个人的创造性与批评性思维能力；最后则是学会各种基础科目（如数学、物理学、化学、文学、历史等等）所传达出的各种思维能力。未来的教育，应该是让更多的青年学子成为身心健康、全面发展、拥有文化素养的“人”，成为具有社会责任感的国家公民，进而在未来社会中实现其人生价值，这正是文科的意义所在。

（作者：郭英剑，系中国人民大学外国语学院教授）

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