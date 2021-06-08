原标题：财经类学科：培养“经国济民”的才能

财经类学科包含的知识范围比较广，主体包括应用经济学、理论经济学和工商管理三个一级学科，涵盖的本科专业包括经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类等。目前，公共管理、法学、统计学、计算机和信息管理等学科也越来越多与财经类学科深度融合，形成交叉学科和复合型的专业。

从人才培养目标上看，财经类学科主要培养具有创新精神与实践能力的复合型人才，表现在高考招生上，就是大部分院校的财经类专业是文理兼招，部分院校与统计、数学、计算机学科深度交叉的专业，如金融工程、金融科技、精算学、金融数学、经济统计学等会以招收理科考生为主。在实施新高考改革的省份，通常财经类学科的专业不限选考科目要求，部分对数理基础要求较高的专业会要求必须选考物理科目。

从人才成长路径上看，财经类学科不同于基础型学科，财经类的各个专业的人才更靠近实践的需要，人才成长过程中更需要具有家国情怀和“经世济民”的精神。通过理论学习和社会实践相结合，发掘学生的潜力，使之成为具有创新精神、全球视野和社会责任感的社会主义建设者。

财经类专业对于学习者“学以致用”的要求很高，这对于习惯“应试考试”的学生是一种挑战。因此，我们对于考生的建议是，报考前要认真思考自己的人生和事业发展规划，明确自己的定位。在校学习期间，除了掌握好专业知识，打牢专业基础，还需要培养批判性思考问题的能力和创新性解决现实问题的能力。经过四年的大学学习，财经类学科培养的学生既能够达到企事业用人单位对于员工的知识和能力要求，又具备自主成长的动力和强大的好奇心，从优秀的学生，转变为为社会创造新价值的卓越社会精英和服务于国家经济发展的社会主义建设者。

财经类学科毕业生职业发展前景好、收入高，是吸引众多考生报考的重要原因。但想要进入高端行业就业，本科学历往往无法满足，故如果想进入这些高端行业就业，本科毕业生很大程度上需要继续深造。

如何选择报考的院校？建议从以下三个方面考量，一是教育部学科评估结果。二是选择财经领域的行业特色院校。三是的综合类大学开设的财经类系科。此外，当前大部分高校采用大类招生，建议考生提前通过目标院校的官方信息渠道了解招生专业类及包含专业和对应的选考科目要求，再结合往年录取分数、高校招生章程等合理填报志愿，增加被心仪院校录取的机会。

（作者：赵文哲 刘书博，分别系中央财经大学经济学院教授、中央财经大学商学院副教授）

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