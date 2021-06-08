原标题：高考专列溢满温情

“祝大家一路顺风，金榜题名……”6月6日，嫩林铁路大杨树站，425名考生及家长在铁路工作人员的祝福和引导下，鱼贯而过大杨树站精心制作的大红“状元门”，登上K5117次“共青团号”高考专列，前往135公里外的鄂伦春族自治旗阿里河镇参加高考，这也是中铁哈尔滨局集团有限公司连续第19年开行高考专列。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇地处大兴安岭南麓，是鄂伦春、达斡尔、鄂温克等少数民族聚集地。由于高考考点必须设置在旗（县）所在地，因此大杨树镇考生每年都必须到100多公里外的阿里河镇参加高考。高考专列开行前，由于交通不便，考生和家长要多次换乘汽车、火车才能到达考点，赶考出行极为不便。

2003年，哈尔滨铁路部门为解决少数民族地区考生出行难、交通成本高的问题，高考前在考生集中的大杨树站开通了去往阿里河考点的高考专列。19年来，高考专列共往返送运考生3.4万余人次，其中有7000多名毕业生考入理想大学，走出大山开启了逐梦之旅。2019年，全国铁道团委将高考专列命名为“共青团号”。

列车上，“‘共青团号’高考专列”火炭红的条幅下，齐齐哈尔客运段列车长顾贺文带领青年志愿者们跟考生互动，现场合唱青春励志歌曲。随着歌声传出，温馨感立即溢满车厢。作为全国唯一一趟高考专列上的列车长，这也是顾贺文连续3年在高考专列上为考生们服务。

19岁的鄂伦春族考生阿严被歌声吸引，笑容挂满青涩脸颊。阿严家住乌鲁布铁镇讷尔克气猎民村。2018年，考入大杨树镇二中的阿严，开启了独自在外的求学生涯。阿严父母以务农为生，家里除了自己还有一个读初二的妹妹，考虑到阿严的家庭状况，旗政府将其纳入低保户，除了经济上的补助，政府每年还会按季节为他们送去衣物。政府的帮助，让他心存感恩。他说，希望毕业后返回家乡，做一名人民教师，用自己学到的知识回馈家乡，为家乡的教育事业贡献自己的力量，让更多和他一样的孩子走出大山，实现梦想。

立志回报家乡，是阿严对未来的期望。对于乘坐“高考专列”他也是满心欢喜。在“高考专列”上与他相陪同行的是同窗学友、老师以及父母。面对人生最关键的时刻，他动情地说：“我现在心里满是阳光和温馨，心情愉悦而舒畅。这将是‘高考专列’带给我的终生难忘的美好记忆。”

“这是我们特意为大家购买的碳素笔，希望你们每个人用它考出好成绩。”顾贺文将精心准备的纪念车票、笔袋等小礼物分发到考生手中。顾贺文说，在开展党史学习教育中，他们从为群众办实事出发，除了做好车厢防疫外，为让考生拥有一个舒心愉悦的旅途，还在列车上开设了革命歌曲大家唱、党史知识答题赛等主题车厢，邀请考生、家长参与其中。同时，还精心制作了高考专列主题纪念册，包含历年回顾、师生寄语等内容，免费赠送考生，让考生拥有一个温暖的回忆。

“我没参加过高考，但我要用自己的服务让考生们在欢快愉悦的氛围中奔赴考场，祝福考生们马到成功，金榜题名！”顾贺文笑着说。

（科技日报哈尔滨6月6日电）

(责编：郝孟佳、熊旭)