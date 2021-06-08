原标题：引导正向价值观 考查思辨能力

【命题专家详解高考出题思路】

2021年高考作文题共有8道，分别来自全国甲卷、全国乙卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷，北京、上海、浙江、天津自主命制4道。与往年相比，今年的高考作文有哪些变化？体现出哪些价值特点？我们邀请各地特级教师等专家，第一时间作出点评。

点评人：

汪锋（北京大学语文教育研究所研究员）

管然荣（北京市语文特级教师）

沈国全（上海市语文特级教师）

褚树荣（浙江省语文特级教师）

全国甲卷：可为与有为

汪锋：在内卷和“躺平”的喧嚣之下，“可为与有为”的主题别有一番意味。这是一道传统的材料作文，对读者和文体没有限制，而且这些材料也是考生们耳熟能详的事件、歌曲、作品、烈士、榜样。这两年在语文教学中开始流行“大概念”，譬如：青春、责任、家国情怀等等。“大概念”教学能否落到实处，高考作文是一个巨大的试金石。

如果用平时练就的本领来扣住“可为”“有为”的关键，展示自己的思维能力，从而打动阅卷者，自然可以赢得高分。但毫无疑问，今年的阅卷者必须下大力气甄别宿构与套作，区分真思想与伪命题。“可为”之“可”落在何处？“有为”之“有”是相对于何者之“无”？“可为”与“有为”有什么关联？如何通过逻辑或者鲜活的实证来阐明？这些都是考生要认真思虑的。

全国乙卷：对理想的追求

管然荣：全国乙卷作文题命题肌理清晰，定位明确，以引言的方式从目标、意义、价值、基础、方法、路径等方面简明而又系统地揭示了“理想追求”这个话题的思考角度，及其知与行的关系，既有观点又有方法，内涵相当丰富，堪称精湛的人生格言。

该题融合三类“言说”情境，完成典型任务，思维含量高。情境包括“个人体验情境”“学科认知情境”和“社会生活情境”。该题让个人体验、社会生活与学科认知三类情境更为融合。这得益于“理想追求”这个话题的选择，考生能够在三个情境方面都具有极大发挥空间，驱动了考生在这些方面深层次思考。

全国新高考I卷：体育之效

汪锋：“完全人格，首在体育”。“觉醒”总是从认识自身开始，先是物理和生理的，然后延及精神。考生阅读毛泽东的这一段具有辩证意味的材料时，思考当然不能仅仅限于体育。不过，更重要的是，不应该完全离开体育。材料作文的核心要求是“结合”，如果连材料的基本都不谈及，文章则无立足之处。

材料作文的出彩之处在于“启示”，如果没有从体育发展生发出来的思想提升，则难以取得高分，不能脱颖而出。因此，考生如果懂得结合自身体验，并将之置于更广大的历史文化背景中去，作文的亮点并不难找。

全国新高考Ⅱ卷：描红“人”字

褚树荣：读漫画写作文，首先要整体把握漫画内容和寓意。漫画共有4幅图，是对两个问题的回答：一是人的成长过程要注意什么？那就是“藏而不露”“不偏不倚”“缓缓出头”，这既是书法之道，又是为人之道。二是人是如何成长的？人的成长犹如书法的历练，也是需要“描红”的：好的标榜、范式、规矩，指引着我们成长；人在成长过程中，是需要向好的榜样学习、模仿，不逾规矩。只抓住前三幅画面去写，也可以成文，甚至可以得高分，但严格来说，不算整体把握漫画的内容和寓意。

其次是“反映你的认识与评价、鉴别与取舍”。根据这条提示，考生应该有三类作文可写：一是写文艺短评，譬如说鉴赏评价漫画的表现之妙：把为人之道和书法之道巧妙地结合起来。二是写通常的论述文，即开头的引申观点，借题发挥。三是描述一个故事，表现内敛、中正、规矩而有实力的人生。

北京卷：“论生逢其时”或“这，才是成熟的模样”

管然荣：“论生逢其时”题目紧扣时代脉搏，引导当代青年从自身出发，聚焦当下特定时代，引导青年学子思考个人在特定时代下应当如何走好人生路。该题兼顾新旧高考，平稳过渡衔接。命题形式与其近几年议论文“材料+命题”保持一致。在命题意旨上，注重贴近时代、贴近生活，注重培植家国情怀，注重将个人与时代、社会、家国联系起来思考。

“这，才是成熟的模样”延续了京卷近几年关注现实、关注生活、关注时代的命题风格，引导考生关注自身成长，尤其是青春生命的内在成长。题目中“成熟的模样”这一偏正短语的中心词是“模样”，“成熟”是笼统的修饰，需要转换为千姿百态的“成熟样貌”。因此，考生不能把“成熟的模样”简单等同于“成熟”来写，要给“抽象的成熟”赋予更多充满细节的、灵动的内容。故事要展现出成熟是如何得来的，尽量鲜活生动。题目中的“这”应体现文章主人公由青涩、懵懂、稚嫩到成熟的关键转折，这也是考生在作文中要精心构思、精细描写、精致呈现的中心事件。

上海卷：时间的沉淀与事物的价值

沈国全：这个材料的关键词是“时间”“事物的价值”和“认识”。逻辑思辨的空间便是在这三个关键词之间展开。而且原材料用了一个“才能”的关联词，呈现为一种必要条件。

实际上，首先“事物的价值”本身就值得追问，事物有无终极价值，这个价值由谁认定，特别是用在时间的维度上，将来、后来的价值认定能否改变或者等同于先前、从前的价值判断？其次是“时间的沉淀”，这涉及认识价值的方式。基于价值的恒定，“时间”可能会改变或优化我们认识事物价值的能力、方法、途径，而且这种认识本身也有可能逐渐丰富、结构化。价值的“时间性”到底怎么看待？再次，“认识”是一种主观判断，随着时间的推移，认识受到社会环境变化的影响，是否会再次改变？所以材料说“有人认为不尽如此”。这个材料提醒我们在讨论与决策的时候，要更加谨慎地考虑命题、观点、意见等成立的前提条件和适用范围。

浙江卷：得与失

褚树荣：取舍由时，行藏在我，如何对待得失成败，这是最基本的人生态度。浙江卷继承了注重思辨的传统，你写得失是终点、是起点、是过程，只要言之成理，均无不可。

但是，与往年相比，今年思维的深度、思辨的难度显然提高了不少。如果细分起来，这个题目的立意可以有三个层次：第一个层次在厘清得与失的关系，第二个层次在得失是起点和终点之间打转，最高层次是论述得失是一个过程。视得失为终点，就缺少对未来的憧憬；视得失为起点，不免忽略了历史的经验；视得失为过程，既有对过往的省思，又有对当下的珍惜，更有对未来的梦想。

天津卷：纪念日

沈国全：天津卷思考的是“纪念日”的价值。命题者给出的理由是“它告诉我们怎样从昨天走到了今天”，“让日历上简单的数字成为岁月厚重的注脚”，以及“它也不断提醒着我们带着初心奔向前方”。如果再提炼，便是：可以帮助我们重温或反思走过的路；可以帮助我们认识某些特殊事件的历史价值；可以不断校正航向，不忘起点，不至于忘记为什么出发。

这个材料对于学生在时间轴的纵深上进行思考提出了很高的要求。一则需要对重大历史事件的深度关注与理解，二则需要站在很高的历史定位上对事件本身的意义进行重新思考与认识，三则需要学生根据自己掌握的材料在行文中将“纪念日”具体化。这些都对学生的阅读，特别是整本书的阅读与批判性思维提出了挑战。（记者 陈鹏）

(责编：温璐、熊旭)