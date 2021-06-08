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数学卷：克服“机械刷题”现象

2021年06月08日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：数学卷：克服“机械刷题”现象

　　【命题专家详解高考出题思路】

　　2021年，教育部考试中心命制了全国甲、乙卷的文、理科数学试卷，新高考Ⅰ卷、Ⅱ卷的数学试卷（不分文理），共6套数学试卷。

　　“数学试题坚持素养导向、能力为重的命题原则；倡导理论联系实际，设计真实问题情境，体现数学的应用价值；科学把握数学题型的开放性与数学思维的开放性，全面体现了基础性、综合性、应用性和创新性的考查要求。”教育部考试中心命题专家告诉记者，高考数学命题发挥数学应用广泛、联系实际的学科特点，深入挖掘我国社会经济建设和科技发展等方面的学科素材，引导学生关注我国社会现实与经济、科技进步与发展，增强国家认同，增强理想信念与爱国情怀。

　　更值得关注的是，高考数学加大开放题的创新力度，利用开放题考查数学学科核心素养和关键能力，发挥数学科高考的选拔功能。

　　专家举例说，甲卷理科第18题，试题给出部分已知条件，要求考生根据试题要求构建一个命题，给考生充分的选择空间，充分考查学生对数学本质的理解，引导中学数学在数学概念与数学方法的教学中，重视培养数学核心素养，克服“机械刷题”现象。

　　同时，数学试题注重理论联系实际，体现数学的应用价值，有机渗透数学建模、数据分析、逻辑推理等数学核心素养与数学思想方法的应用，对选拔与育人具有积极意义。

　　“取材真实情境，解决实践问题。”专家解释说，新高考Ⅱ卷第21题取材于生命科学中真实的问题，体现了概率在生命科学中的应用。试题考查了数学抽象、直观想象、逻辑推理等数学核心素养，重点考查了考生综合应用概率、数列、方程、函数等知识和方法解决实际问题的能力，体现了“基础性，综合性，应用性，创新性”的考查要求。

　　当然，关注现实生产生活，也是本次数学试卷的特点之一。专家介绍，高考乙卷文、理科第17题，以芯片生产中的刻蚀速率为原型，设计了概率统计的应用问题，考查了考生对于平均数、方差等知识的理解和应用，引导考生树立正确的人生观、价值观。新高考Ⅱ卷第6题，以某物理量的测量为背景，考查了正态分布基本知识的理解与应用，引导学生重视数学实验，重视数学的应用。（记者 晋浩天）

(责编：温璐、熊旭)

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