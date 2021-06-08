原标题：2021年全国高考拉开帷幕

6月7日上午，北京市东城区，北京市第一七一中学考点外，拿着手机准备记录考生走出考场画面的家长们。当日，2021年普通高等学校招生统一考试大幕正式拉开，送考的家长有的身穿红衣，有的拿着手机记录考生走出考场的画面，成为各大考点外的一道风景线。中青报·中青网记者 曲俊燕/摄

6月7日上午，北京市海淀区，中国人民大学附属中学考点，前来为考生加油的同学们。当日，2021年普通高等学校招生统一考试大幕正式拉开，全国1078万名考生走入考场。

据了解，新冠肺炎疫情防控仍是高考组织工作的重点。在严格的防控措施下，今年的高考仍然不乏温情与热情。家长老师们期盼和鼓励的眼神，志愿送考的同学精心准备的横幅与激励人心的加油声，陪伴着考生一起迎接这场人生中重要的挑战。实习生 李铁林/摄

(责编：温璐、熊旭)