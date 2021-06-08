原标题：租房报告：90%毕业生选择品质租房 希望避开假房源和“二房东”

新一届的毕业生即将由学校步入社会。据教育部数据显示，2021届高校毕业生总规模预计909万人，同比去年增加35万人，毕业生人数再创历史新高。对于多数刚走出校园的毕业生来说，是否租房？如何租房？怎样租好房？将是毕业季必须直面的重要问题。

近日自如研究院发布了《2021年10城毕业生租房报告》，聚焦了北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、武汉、南京、苏州、天津这十个重点城市，对毕业生租房情况进行了调查。报告直指在毕业租房群体中，90%的毕业生在走出校园后选择租房，并且越来越多年轻人喜欢拥有个人空间的独立租房。

与往年不同的是，传统的一线城市不再是毕业生的唯一选择，更合适的工作机会、更具发展潜力成为毕业生选择定居城市的重要考量。另外，租房过程中的虚假住房信息、“二房东”失责、找看房麻烦成为城市青年租房时要面对的三大困扰。

报告同时也指出，刚毕业的年轻人更愿意选择高品质租房，也愿意为此买单。这也造成了北京、深圳、广州3个城市的毕业生租金预算突破3000元/月。类似于自如这样正规、有品质保障的长租公寓已成为8成大学毕业生的租房首选。

9成毕业生需租房

成都、杭州吸引力飙升

当代年轻人更追求生活独立性，倾向于脱离既有家庭居住环境，在一二线城市寻求归属。因此，租房是宿舍生活的下一站。数据证实，超过90%的毕业生表示会选择租房来解决居住问题。

在对租房生活方式的选择上，约35%会与陌生人合租，比例最高；其次为一个人单独租房和与熟人租房，分别占比28%和26%。

值得一提的是，毕业生们毕业后一个人租房居住的比例高过与熟人合租，这也意味着年轻人们对于对于生活品质愈加重视，尽管整租的价格相对更高，但年轻人们还是愿意为了更独立的“个人空间”买单。

从城市维度来看，北京和上海依然位列毕业生租住城市第一梯队，吸引近半数的大学生奔赴发展。值得关注的是，新一线网红城市杭州和成都异军突起，力压老牌一线城市深圳，成为第二梯队的新兴力量。可以发现，区别于上一代年轻人对北漂和沪漂的执念，新一代毕业生的城市选择更加多元，全面覆盖南京、武汉、天津、苏州等新一线城市。

论及租住城市选择的考量，报告显示，“合适的工作机会”“看好城市发展”“就读高校所在城市”分别位列Top3。此外，在传统以个人发展为先的城市选择逻辑中，现已分化出“离家乡更近”与“更多的休闲娱乐”等个人生活需求因素，并占据一定比重。对新晋毕业生而言，居住城市的选择越来越参考其对舒适生活的刻画和期待，“搞事业”不再是绝对因素。

北、深、广月租金预期突破3千元

新一代毕业生更看重租房品质

“城市生活成本不同，租房预算也有差别。”正准备在北京租房的应届毕业生陈子婷表示，她和大学室友的租金预算相差1000元，最大的原因在于就业城市区别。根据报告，北京、深圳、广州毕业生租金预算最高，均突破3000元，其中北京已经接近4000元大关。

此外江浙沪区域城市租金预算均为2000-3000档，而天津、武汉、成都等新一线城市则不超过2000元。

调研显示、在既有预算的基础之上，90%的毕业生还愿意“加码买单”，用品质和便利为生活充电。

据了解，新一代大学生更关注房屋设施、装修、服务，其中独立卫浴、离交通枢纽更近的位置、阳台登顶“买单”列表，定期的维修保洁服务、智能家居配置和更好看的装修设计也是重要的消费选项。“租来的房子也要符合生活期待，将就着过日子会让我觉得失去了工作的意义。”陈子婷表示。

除了不为品质租房设定上限，“以租养租”也传导出这届毕业生对理想生活的态度。报告显示，以租养租成为毕业生接受度第二高的新兴居住理念。在35%的毕业生看来，即使有了自己的房子，他们也愿意住进更合心意的出租屋，并会考虑以自有房屋出租收益，来补贴实际租金。

最怕遇上假房源和“二房东”

8成毕业生偏好正规大品牌

虽然新一代毕业生对居住生活的期待更加明确和丰富，但在理想和现实之间仍存在变量。租金压力一直以来是“职场萌新”面临的主要问题。

调研显示，不论是即将走出校园的应届生，还是已经有了租房经验的往届生，都有超6成希望支付方式更灵活，仅有3成毕业生表示自己的收入可以支撑传统的“押一付三”。

此外，自如研究院针对十大城市租房人群调研结果还显示，租房时遭遇的困扰因素中，“房源虚假”、“二房东失责”、“找看房麻烦”位列城市青年租房困扰的Top3。不少毕业生都遭遇过假房源和不靠谱的“二房东”，不仅增加了经济损失，还消耗了找房精力，打击生活热情。

实际上，租房渠道与品质生活能否得到保障存在强关联。为避免上当受骗、简化找房流程，作为租房小白的毕业生在选择租房途径时往往更有偏向性。

据报告数据，在长租、中介、个人、网络等多种找房渠道中，超八成的毕业生同学表示会将长租机构作为首选租房渠道，其原因主要集中在大品牌、正规可靠与房源真实等方面。而在长租机构的具体选择意向中，“品牌”机构的优势更为突出，在选择长租机构的同学中，仅自如一家占比就高达83%。

目前，长租品牌正以品质化产品、全方位服务和高质量保障，实现家的感觉与城市生活相遇。不仅如此，针对毕业生的租房问题和生活期待，不少长租品牌还为新晋职场人提供特别权益。以自如为例，针对毕业生租房的需求痛点，于4月底就宣布正式启动“海燕计划第九季”，面向毕业生提供“月付、0押金、最低0元搬家”的超级福利，帮助其在学校和社会之间优雅过渡。据了解，过去八年海燕计划的专享福利已覆盖3700多所高校、超过100万毕业生，累计减免押金超过6亿元。（记者 李桁）

(责编：温璐、郝孟佳)