原标题：考点为家长分区设休息等候区

在人大附中考点，老师们排队为准备入场的考生加油 摄影/本报记者 郝羿

在人大附中考点外，学校按不同考场为家长们设置了相应的等候区 摄影/本报记者 林艳

两位高一女生拉起横幅为高三学姐加油

一位初三历史老师边等候儿子出场边备课

良乡中学测温棚入口处有“大成之路”四字

内务社区养老驿站为考生和家长准备了免费绿豆汤

昨天，北京高考正式开考。今年全市4.5万余名考生参加高考，共设1566个考场。北京青年报记者昨日兵分多路走访全市多个考点校现场，发现在防疫常态化背景下，今年高考现场防疫要求十分严苛，除了严防入场通道集聚之外，陪考家长们也都被要求分区等候。

每三个考场设一个“家长等候区”

昨天上午8点，北青报记者在广渠门中学考点看到，校门外两侧拉了长达五六十米的警戒线。考生由警戒线内通道排队间隔一米，进入考场。两旁的工作人员一直在维持秩序，提醒考生不要扎堆。八中考点校，则在学校北门外围空出一个区域，方便考生进出学校考点，并设置体温检查处。对体温超过37.3℃的考生，单独设立隔离区。在学校待考区和各个考场外均设立“一米线”，保障考生保持1米的安全距离。

不仅是防止考生扎堆入场，北青报记者注意到，今年对于在外等候的家长，防疫要求也进一步升级。在二中考点，校门外分了两个区域，将送考家长和考生分开。一块“温馨提示”牌早早立在胡同口，提示送考家长随送随走，并有工作人员现场提醒家长不要逗留。

“第一、二、三考场家长等候区”“第四、五、六考场家长等候区”…… 昨天上午，北青报记者在人大附中考点校门口看到，每三个考场都分设了一个家长休息等候的地段，位于校门口南北不同方向，要求家长们严格分区等候，不聚集、不堵塞学生通道，各个等候区的指示牌上也明确提示：“戴口罩、一米线、不扎堆、不聚集”。在各科考试结束时，人大附中的考务人员及保安，要求学生疏散通道内不准聚集任何一位家长。

“我们家就住在附近，没必要在考点门口聚集，这也是学校建议的做法。”师大二附考点校门口，一位考生家长说。北青报记者在师大二附“休息区”看到，该区域等待的家长并不多，还有不少空座。今年27中考点将家长休息区设在马路对面，为的正是防止家长在考点外聚集。

考生考前均进行了14天健康监测

昨天上午8点，北青报记者来到北京市京源学校考点，考生正在“一米线”排队，经过准考证、身份证检查后，陆续进考场。据正在排队的考生介绍，他们已经在考前进行了14天健康监测。北青报记者由多个考点了解到，今年参加高考的所有考生都做好了健康监测。

根据北京教育考试院要求，今年所有考生均需在考前14天前起，认真做好每日体温测量和健康监测，并如实向报名单位报告健康及行程情况，出现发热等症状要立即向报名单位报告，并及时就医。考试期间，遵守入场体温排查等防疫措施。

今年，各考点校及相关部门为了保障防疫、应急到位，也做了不少工作。北青报记者由海淀教委获悉，海淀区要求各考点校全体考务人员熟知防疫应急预案，应急人员必须流动巡考，突发情况要求迅速落实到人；医疗应急方面，医务室应急备用药齐备，三个医生全程守护，救护车校外随时待命；交通应急方面，交通支队为各考点准备了详细方案，锥桶隔离、专人盯守、全面调度，每个考点有6-7名交警协管，全面保障交通顺利运行。石景山区卫健委为了全力做好高考医疗保障及疫情防控工作，每个考点均安排4名防疫工作人员和120救护车2台，以确保高考顺利进行。

学校为每一位考生安排“小椅子”

北京青年报记者了解到，今年北京八中考点考场数16个，其中备用考场3个，共有考生480名。早上8点整，考生开始进入学校，从北门测温并验证后进入考点待考区。各校考生找本校领队老师签到后，按指定区域就座。

在落实疫情防控各项要求的前提下，今年学校给予学生更加体贴的备考服务。对于进入考点的考生，学校为每一位考生安排了小椅子就座，椅子之间保持1米间距，既达到了疫情防控的要求，又能让学生进入考点后有休息的地方，以缓解学生紧张的情绪，也便于领队老师管理本校考生，方便清点人数，及时找到需要特别关怀的考生。“在后两天的等级考试中，有些学生上午要进行两场考试，在两场考试的间隙，学生能够有坐着休息的地方。”北京八中相关负责老师介绍说。

今年，北京八中有一位意外腿部骨折的特殊考生，需坐轮椅进入考点。为了更好地服务这位特殊考生，北京八中安排了两名工作人员负责到学校门口接该考生。在考生可以进入考场后，安排专门的工作人员，带领该考生坐电梯直接进入考场，并在楼层安排流动监考员负责该考生考试期间及考试前后上卫生间。

花絮

海淀·人大附中考点

学妹拉起横幅为学姐加油

昨天上午8时30分，北京青年报记者在人大附中考点校门口看到，离第一个科目语文开考还有半小时，所有考生都已早早完成入场。与往年一样，作为海淀区一大考点，人大附中门口送考团依旧庞大，满是身着印有“高考加油”“战无不胜”红T恤的家长和师生送考团。据人大附中一位学生介绍，与往年送考的传统一样，今年也由学生们自发组织，为大家订制了统一的送考红色“战服”。

每年考场门口送考团的加油鼓励，都能给考生们带来不少动力与能量，也时有感人的情境发生。昨天上午，两位高一女生拉横幅为高三学姐加油的一幕，格外引人注目——展开的红色横幅上写着“程阳同学，高考加油”。

“因为和学姐关系比较好，希望她可以考上理想的大学，也祝所有高三考生高考加油。”其中一位高一女生解释说，“看到大家都在那么努力地学习，感觉我们也需要努力。”在网络上，这两位学妹也被网友们称为“中国好闺蜜”。

除了“中国好闺蜜”的真挚加油之外，穿着红衫前来送考的老师们，也与每一位学生击掌、相拥，也分外令人感动。北青报记者在人大附中考点校门中看到，一位刚要入场的八一学校女学生，在老师拥抱鼓舞下，眼泪瞬间夺眶而出。

考场外家长与考生同“做题”

昨日上午10点半，距离语文科目考试结束还有一个小时，北京青年报记者在人大附中考点校门口看到，不少在外等候的家长排排坐在校门口的小石阶上休息，其中一位正翻着试卷“做题”的妈妈，吸引了北青报记者的注意。

“我儿子是人大附中今年的高考考生，我在外面等着没事儿，也做做我自己的题。”这位妈妈告诉北青报记者，她既是考生家长，也是西城区一位初三历史老师。儿子在考场内考试，她自己也为了备课做起了试题，拿着绿色荧光笔在试卷上圈画，“我画的都是些重点题，回去要给孩子们好好讲讲，中考也进入最后的冲刺阶段了”。

最后，这位妈妈为初高三学生一同送上了最诚挚的祝福：“作为一名高三考生家长和初三老师，我希望人大附中高三孩子金榜题名，也希望我所带的学生中考取得好成绩。”

房山·良乡中学考点

铺就“大成之路”勉励应考学子

昨日上午7时30分许，在房山良乡中学门口，考生已陆续到场，北京青年报记者在现场看到，考生经过的测温棚那段路上铺着红毯，在测温棚的入口处还有“大成之路”四个字，而另一侧就是“金榜题名”。每当考生经过时，都有满满的仪式感。

据了解，“学至大成”是良乡中学的教育理念。从良乡中学的历史来看，1945年建校的良乡中学，第二年迁址到良乡学宫，成为良乡的最高学府。校园中文庙的“大成”殿是良乡中学文化的重要组成部分。这所校园所继承的不单是曾托举了“大成”匾额的殿宇，还有中国传统文化中对读书人的终极目标“大成”。“大成”这两个字对于良乡中学的学子来说，有着特别的意义。

同时，北青报记者注意到，良乡中学考点设置了三处候考区，并为考生们提供了充足的口罩、消毒液、消毒湿巾等防疫物资，以及矿泉水、纸巾、雨伞等贴心物品。在学校入口处、候考区等各处还设有专门用来放伞的装置和以防因极端天气淋湿的考生备用衣物。

据现场工作人员介绍，学校还为赴其他考点考试的住宿生提供大巴车接送服务，以及中午免费的营养午餐，为送考家长提供爱心休息区。“高考这几天，食堂还会为每一位考生加鸡腿，这是学校的惯例”，该工作人员说，学校将在高考这几天为考生做好后勤服务保障，默默地为考生加油，希望他们在这几天里发挥出最好的水平，取得最好的成绩。

东城·北京二中考点

社区养老驿站免费送上绿豆汤

“绿豆汤预计10点半就出锅了”……昨天是本市2021年高考开考的首日。当天一大早，位于北京二中考点附近，内务部街胡同口的东城内务社区养老驿站的工作人员就忙碌起来。“这些都是为在二中考点考试的考生和家长准备的。”该养老驿站负责人姜群向北京青年报记者介绍，今天高考期间，该养老驿站为候考家长特意准备了“家长休息区”，考生家长在送完考生之后，可以到其中休息。

为了更好地服务考生和家长,该养老驿站还特意熬制了绿豆汤。“中午考生们考完之后就可以喝碗绿豆汤解暑、降温，舒服舒服。下午来的时候，也能喝一碗提提神。”姜群说。下午2点左右，参加下午考试的考生走到胡同口时都喝上了一碗舒爽的绿豆汤。

北青报记者还看到，该养老驿站提前给家长和考生准备了矿泉水、口罩、手部消毒液、文具用品等物品，放在门口供家长免费取用。(记者 林艳 蒲长廷 刘婧 武文娟)

(责编：温璐、熊旭)