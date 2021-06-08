原标题：大作文引导考生大格局中思考青春

“跟之前模拟试卷考试的难度差不多！”昨天上午11点半，北京高考首场语文科目考试结束。在北京师大二附中考点，一位考生告诉北京青年报记者，今年语文考题难度适中。同时，今年高考语文微作文仍为“三选一”，大作文为“二选一”，高考作文题设置更是回应时代热点，强调思辨性。

北京教育考试院专家分析，2021年，适逢中国共产党成立一百周年。今年的考生经历了疫情的考验，感受到抗疫斗争中的国家凝聚力，在建党百年的纪念活动中认识到祖国崛起的艰辛历程和新时期建设的辉煌成果，对国内和国际形势有强烈的关注。北京高考写作题目，紧扣考生关心的话题，贴近考生现实与思考，在不脱离其实际经验的同时给予思想上的启发。把写作过程视为考生自我教育的一种方式，通过写作促进思想认识的提升，是高考试卷立德树人功能的重要体现。

“从高考作文选材角度来讲，回应时代热点，引导考生思考人生成长。”北京市朝阳区教育科学研究院正高级教师何郁介绍，高考语文微作文从命题内容角度看，选材回应时代热点，三道题中一道题指向名著阅读，一道题指向百年建党，另一道题指向让学生写一段抒情文字。三道题各有侧重。比如，第一题重点考查考生议论分析，既有读又有写，非常重视思辨性。从名著中让学生选择感到既遗憾又有启发的人物，这样既尊重了原著内容的真实性，也体现了对考生良好的引导。第二题考百年建党，让学生设计一个核心活动的环节，体现了对学生应用型的追求，同时也关切了时代热点。第三题让学生写“醒来的时刻”，很有文学味道，要求学生写一段抒情文字和一首小诗，跟去年一致，这样一种文学写作的追求很好体现了语文学科的重点。“我觉得这是对学生文学素养和关键能力的回应。”何郁说。

就大作文题而言，何郁分析，这两道题体现公平性，让考生有话可说。首先，两道题回应了时代热点，话题都指向青春成长，立德树人，为国选材。考生一定会想得到，更对此有话可说，这就是要引导他们规划人生。其次，这两道题“语文味”很浓：思辨性强，体现在写议论文需要考生站在一个大视野、大格局中思考自己的青春成长，对比不同时代，也对比不同人生，再定义自己的青春；记叙文虽然意在讲故事，写人物，但思辨性自在其中。学科特点鲜明，这体现在议论文题目中一个“论”字，彰显了文体性质，“生逢其时”又规范了讨论内容，题目中规中矩，议论色彩鲜明；记叙文高度暗示了生活图景，引导考生写生活，想生活，感悟生活，“才”字更引导考生往提炼思想处着力，题目有一定的限制性和文学性。

作文原题

微写作（10分）

从下面三个题目中任选一题，按要求作答。

（1）文学名著中常有一些让人心生遗憾又给人启迪的人物。请从《红楼梦》《呐喊》《边城》《红岩》《平凡的世界》《老人与海》中选择一个人物，谈谈他（或她）为何令你感到遗憾，又带给你怎样的启发。要求：写明作品和人物，言之有理。不超过150字。

（2）为庆祝中国共产党成立一百周年，班级要开展“缅怀革命先辈、点燃青春激情”的主题活动。如果让你参与策划，你会在活动中设计一个怎样的核心环节？请说说理由。要求：简要说明核心环节的内容，重点陈述理由。不超过150字。

（3）请以“醒来的瞬间”为题写一首小诗或一段抒情文字。要求：感情真挚，语言生动。小诗不超过150字，抒情文字150字左右。

作文（50分）

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目写在答题卡上。

（1）每个人都生活在特定的时代，每个人在特定时代中的人生道路各不相同。在同一个时代，有人慨叹生不逢时，有人只愿安分随时，有人深感生逢其时、时不我待……

请以“论生逢其时”为题目，写一篇议论文。

要求：论点明确，论据充实，论证合理；语言流畅，书写清晰。

（2）瓜熟蒂落、羽翼丰满，这是草木鸟兽成熟的模样；但对我们而言，真正的成熟却不仅仅指身体的长成……

请以“这，才是成熟的模样”为题目，写一篇记叙文。

要求：思想健康；内容充实，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

语文阅读题考查“元妃省亲”内涵

文言文阅读减少一题 多重文本阅读增加人工智能内容

今年北京高考语文科目保持试卷布局、考查内容等基本稳定，从语文基础、语文能力的角度突出对学科核心素养的综合考查。无论阅读还是写作，都强调知识经验的积累与建构，侧重于对考生认识能力、理解水平、思维品质、表达的清楚规范等方面的综合考查。北京市朝阳区教育科学研究院正高级教师何郁介绍，今年在题目设置方面，文言文阅读部分减少一题，取消主观翻译题。在全卷总字数上，较去年减少了300字。

人工智能进语文题

多重文本阅读减至17分

在多重文本阅读考查部分，北京教科院基教研中心高级教师夏宇分析，今年多文本阅读选取了一组关于“人工智能深度学习技术”的材料。这一科技类话题，有引导学生关注科技创新动向的教育意义。学生在阅读过程中，树立文化自信，了解当代文化，理解复杂事理，这有助于学生科学精神和创新思维的培养。

多重文本阅读的选材形式，材料为两则，5道小题，与2020年保持一致。总分继续减少,减至17分。该大题难度适宜，起步平易，有利于考生后面的正常发挥。今年的多重文本试题与往年相比，从试题考查题型看，仍然是客观题加主观题，5道小题中共有客观题4道，主观题1道。客观选择题考查的能力点基本稳定，主要考查对文本内容的理解、分析能力，需要学生依据题目的要求或者根据一定的阅读目的对文本中的信息进行筛选、整合、归纳、分析，这是学生进行语文阅读的基本能力。因此，日常教学要从文本出发，加强学生语文阅读能力的训练，同时要进一步提升学生的思维能力，特别是对文本的信息的辨析、评价、感悟能力要有所加强，提升学生语文学习的综合能力。

《红楼梦》试题分值

较去年增加1分

在整本书阅读考查板块，从2020年开始，《红楼梦》列为必考内容，和《论语》共同构成了整本书阅读考查板块。北京教育学院丰台分院特级教师亓东军介绍，2021年的《红楼梦》试题分值比2020年增加了1分。试题既要科学区分不同考生的阅读能力，还要引导语文教学有效开展整本书阅读活动。

试题设计紧扣长篇小说阅读的关键要素——情节。“元妃省亲”是《红楼梦》中的重要情节，“盛筵必散”对贾府的家族命运有“暗示性”。试题考查考生能否基于“整本书”的阅读，把握关键情节和主要人物，理解文本内涵。试题的设置角度较巧妙，不仅体现整本书阅读中“把握基本内容和主旨”的底线要求，也能够通过深刻的阐释、具体的语言表达来凸显考生的个性体验和认识，让真正读书的考生有获得感。

文言文阅读减少一题

取消主观翻译题

在文言文阅读方面，北京教育学院石景山分院高级教师孙庆明介绍，该题保持了阅读文本与考查内容的稳定性、基础性，同时在考试形式上也展现出一定的创新性。考查内容于稳定中略有调整，体现出对语文基础的重视。今年的文言文阅读共6道试题，较去年减少一题，没有了设置围绕文本内容的理解的主观翻译题，在一定程度上降低了作答的难度。

这6道试题的考查均指向必备知识与关键能力，第6题考查“贱”“防”“敦”等常用词汇，第7题考查“而”“以”“者”“为”等4组虚词，第8题考查对文本内容的理解，第9题考查对文章重要内容的理解、推断，第10题考查文本论证思路的梳理概括。这些试题全面覆盖了文言词汇、语句理解、文本内容概括、文化经典作品基本内容及主旨的整体把握等基本考查内容，且依然侧重考查在具体语境中推断与准确辨析文意的能力。

数学题重点考查主干知识、数学素养 引导学生运用所学知识解决实际问题

新冠病毒核酸检测入北京高考数学题

“今年考题有几道难度比较大，拿不太准。”昨天下午，北京高考数学科目落下帷幕，部分考点考生反映今年高考数学北京卷有点难。专家分析，今年高考数学北京卷知识要素覆盖全面，对主干知识、数学素养考查突出，引导学生运用所学数学知识解决简单实际问题。题型依然是选择题、填空题和解答题，每一部分题型的难度预设基本符合从易到难的分布。试题的表述形式简洁、规范，图文准确并相互匹配，呈现方式及作答方式坚持多样化，延续了北京数学试卷“大气、平和”的特点。同时，2021年高考数学北京卷命题紧扣时代发展，其中，党旗、新冠病毒核酸检测等入北京数学考题。

北京卷命题紧扣时代发展

以党旗为背景考查等差数列知识

北京教育考试院专家分析，北京卷命题紧扣时代发展，选择重大现实事件入题，发挥学科特点，特别关注了德育、美育和劳动教育。2021年是中国共产党百年华诞，第6题以党旗为背景，考查等差数列的基础知识。同时，党旗宽与长的比值是最接近黄金比的、最简的相邻整数之比，体现数学与艺术的完美结合，引导学生去发现美。结合党旗知识，引导学生学史明理、学史增信，坚定理想信念，担当时代责任，厚植爱国主义情怀。第8题以学生综合实践活动为背景，通过自制雨量器，收集雨水，测量降水量，将劳动教育与数学学科内容有机融合。从而引导学生热爱劳动，崇尚劳动，助力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

今年高考数学北京卷还突出对主干知识的考查。如对函数与导数、三角函数、平面解析几何、立体几何、统计与概率、数列、其他（不等式、集合、复数、二项式定理、充要条件、向量）这些主干知识进行重点考查，充分体现了对数学知识考查的基础性、全面性和综合性。例如，选择题的前5道题和填空题前3道题，涉及内容都是基础知识和基本方法，考查了集合、复数、充要条件、三视图、双曲线的性质、二项式定理、抛物线的性质、平面向量等内容。解答题的前2道题，题干简洁表述清晰，集中考查了解三角形和立体几何的主干知识及核心概念。

高考数学北京卷还从数学学科整体意义和思想价值的高度立意，有效检测学生对数学思想方法的掌握程度。如第15题考查数形结合、运动与变化思想，第17题第（Ⅱ）问和第20题第（Ⅱ）问考查了函数与方程的思想，第9题体现的是化归与转化思想，第21题考查了归纳与综合、特殊与一般的思想，第18题考查了或然与必然的思想。

关注社会、学生发展

新冠核酸检测技术成考题背景

今年高考数学北京卷还突出对数学文化和应用的考查，试题关注社会，关注学生发展，引导学生运用所学数学知识解决简单实际问题。如，第18题以新冠病毒的“10合1”与“5合1”核酸检测技术为背景，让学生体会数学知识在大规模排查新冠病毒感染者的实际问题中的应用，使学生体会概率统计知识的应用价值，激发学生学习数学的兴趣，养成在日常生活中应用数学知识的习惯。

此外，北京卷通过设计现实性和综合性问题，实现对数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析六大素养的综合考查。比如，针对数学抽象素养，数学北京卷设计了至少5道试题。其中第13题，考查的是向量的运算。基于向量具有几何和代数双重特征，既可以用坐标计算，也可以借助几何直观解决。

试题形式动态调整、适度创新

增强试题的选择性和开放性

高考数学北京卷还采用多种方式，对试题的形式进行动态调整和适度创新，增强试题的选择性和开放性。在题型上进行了创新，设计条件或结论开放、解题方法多样、答案不唯一的试题。如第14题，要求学生根据一点和其关于y轴对称的点，给出θ的一个取值，试题答案不唯一。学生需要根据已有的信息，理解三角函数的概念，并用旋转的思想和y轴对称的特征解决问题。该问题考查学生思维的灵活性和多样性。

与2020年试题相比，2021年的第16题是结构不良问题，在考查学生的选择性方面又前进了一步，增加了一个不符合要求的条件，需要学生进行判断和选择。题目要求学生在三个条件中选择一个作为已知，使△ABC存在且唯一确定，其中条件①与已知题设矛盾。条件②与条件③分别给出三角形的周长与面积，两问设置具有层次性，题目求解方法多样，考查学生对于基础知识的理解和运用能力。北京卷在命题技术和评分量表上还进行持续探索，以提升命题的质量。如第15题设计分层赋分试题。这种设计有利于保障试题的区分和考查效果。

试卷中还设置以源于社会实际和学生真实生活的情境，引导学生感悟数学的科学价值、应用价值、文化价值、美学价值。例如第8题以学生综合实践活动切入，通过计算圆锥形量雨器内雨水的体积，求出降水量，既提供了学习生活中解决现实问题的事例，又考查了学生分析和解决问题的能力。(记者 武文娟)

(责编：温璐、郝孟佳)