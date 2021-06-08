广西南宁市第二中学新民校区考点，老师（左）与考生击掌。

新华社记者 曹祎铭摄

云南省漾濞县板房考场。

李灿美摄（人民视觉）

制图：沈亦伶

6月7日，2021年高考如期举行。

为了给考生创造一个安全稳定的考试环境，各地各部门采取了一系列有效的举措，在精准防疫、做好极端天气应对等方面做了扎实工作。

——编 者

广东广州隔离考场——

确保考生应考尽考

本报记者 贺林平 姜晓丹

高考首日，广州医科大学附属市八医院隔离考场内，两名考生分别在两个病房内奋笔疾书，一人一桌一椅。考场内安装了高清监控摄像头。

这两名考生，一名是无症状感染者，一名核酸检测结果为阳性，经过医生评估如期参加考试。广州医科大学附属市八医院院长雷春亮介绍，考前中医科专门为考生配了营养餐，安排了心理辅导医生，按照要求为考生准备了笔、尺子等考试用具。

位于广州市黄埔职业技术学校的隔离考点也迎来了一名隔离考生，搭载考生的出租车在进入校门前约100米处就经过全面消毒，然后直接开到考场楼下。该校教务处主任项旭东介绍，学校对从考生入校到离开的整个流程提前演练了多遍，其中最难的是试卷消毒环节，“方案都修改了七八次”，考生离开后考场也会彻底消毒一次。

对广州来说，今年的高考组织和疫情防控工作尤其重要。全市进行分类分区管控，全体考生、考务人员及接触考生人员做到考前14天连续健康状况监测、考前7天内核酸检测全覆盖以及考务人员疫苗接种全覆盖。

为确保考生顺利赴考，广州市出动了730辆专车接送在中高风险地区居住和考试的819名考生。高考期间，成立“羊城铁骑”护考小分队，随时准备为遇到交通拥堵、发生交通事故以及忘带身份证或准考证的考生和教师提供应急援助服务。每个考点设立高考安保便民服务岗，配合考试主管部门为遗失、忘带身份证的考生提供身份核验服务。在各考点部署安保警力的同时，对市内考场进行叠加巡控，加强对突发事件的处置。

据悉，今年广州市普通高考考生报名人数5.49万，全市设置考点58个（含增设2个），考场2041间，并按10∶1配套设置隔离考场。全市密接、次密接考生均妥善安置，实现应考尽考。目前，各考点考试秩序井然，试卷发放安全，周边环境良好，考试设备运转正常，考风考纪优良，开考平稳顺利。

云南漾濞板房考场——

该有的设备一样不少

本报记者 杨文明

6月7日，高考第一天。早上7点半，云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县漾濞一中考点外，考生还没到，民警已上岗。

“临考前，考生因为紧张难免粗心，经常有考生丢失身份证。受‘5·21’漾濞地震的影响，漾濞县公安局便民服务大厅暂停使用，我们在距离考场不到700米的地方设置了高考便民服务点，开通考生办证绿色通道，为高考学子加急办理证件。”漾濞县公安局副局长龙云介绍。

8点，考点外渐渐热闹，不时传来一阵阵“加油”声。考生家长阮建伟说：“今年备考的关键时刻漾濞发生6.4级地震。学校请了心理专家，进行考前心理疏导。孩子的状态不错，我很放心。”

漾濞一中高中部副校长罗正秀在考场外，和学生击掌鼓劲。“经历了防疫、防震、备考的三重磨练，同学们变得更加坚强勇敢，也学会了感恩，知道了责任和担当。”罗正秀说。

考生陆续排队进入考场。漾濞的考场有点不一样——上面拉起了黑色的遮阳网，下面是蓝白色的活动板房。

“漾濞一中原有的教学楼在地震中受损，已无法继续使用，我们及时安装了板房考场。轻量化的材质，发生余震时不会有太大晃动，对考生心理影响也较小。”漾濞县教体局副局长田润海介绍。

虽是板房考场，该有的设备一样不少。每间教室内都配备了静音空调、风扇，以帮助考生应对30摄氏度左右的高温天气。考试当天，还下起了小雨。而在考前，当地对考场周围的排水设施进行了改造，对板房考场进行了防渗透处理，备足雨衣雨伞等防雨避雨工具，以应对水涝。考试期间，监控设备全程录像，以备追溯，确保考试公平公正与安全。

今年，漾濞县在漾濞一中高中部设1个考点、13个考场，搭建了13个备用考场和3个备用隔离考场。

距离考试开考还有半小时，3名考生乘坐警车或者警用摩托车赶了过来。“高考期间，交警、巡特警开展24小时不间断巡逻，确保遇到考生需要帮助的情况能第一时间进行回应。”龙云介绍。

9点整，考试铃声响起。考场内，考生专心答题。考场外，公安、医疗、消防、电力等部门各司其职，合力保障，平稳有序。

教育部考试中心命题专家解析

高考语文，今年考什么

本报记者 赵婀娜

全国高考语文共有8套试卷，教育部考试中心命制4套，分别为全国甲卷、全国乙卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷，北京、天津、上海、浙江自主命制4套。

“试题命制落实立德树人，加强对考生德智体美劳全面发展的考查和引导，将党史学习教育、优秀传统文化、全面发展目标有机融入试题。注重教考衔接，遵循教育规律，在平稳创新中凸显语文学科特色。”教育部考试中心命题专家介绍。

紧扣时代主题、时代精神

“语文命题依托高考语文的学科特点，紧扣时代主题、时代精神，多方取材，巧妙设题。命题以‘润物细无声’的方式，将立德树人、全面发展的培养目标自然融入试题之中。”教育部考试中心命题专家介绍。

2021年是中国共产党建党百年。命题将立德树人有机融入语文素养与能力的考查，引导考生懂得初心使命，传承红色基因，坚定理想信念。“如全国甲卷作文‘可为与有为’，试题材料将青年的成长与未来发展置于当代中国特定的环境中，引导考生深刻领会每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相联的历史规律。”中国教育在线总编辑陈志文谈道。

中华文化贯通古今，有专家解读，新高考Ⅱ卷作文“写人与做人”的漫画材料，文字内容语带双关，借“学写字”喻“学做人”，意在引导考生对材料寓意所蕴含的传统文化精神进行有鉴别的对待、有扬弃的继承，站在当代青年的角度去认识和分析材料，体现古为今用、推陈出新的正确态度。

引导活学活用、学以致用

“试题命制加强教考衔接，深化基础性考查，引导中学提升课堂教学质量；注重科学布局，强化融会贯通，体现对教学中关键能力培养的评价；探索题型创新，引导考生活学活用、学以致用。”教育部考试中心命题专家介绍。

“2021年高考语文试题注重对关键能力的整体评价。通过对阅读理解、信息整理、应用写作、语言表达、辩证思维和批判性思维等能力考查的科学布局，强化融会贯通，体现对教学中关键能力培养的评价，也引导中学重视对考生综合素质的培养。”教育部考试中心命题专家介绍：试卷强调能力的全面考查体现在整体设计与试题设计两个方面。在整体设计上，试卷通过科学布局，实现了对考生不同能力的全面考查和综合评价。比如，浙江作文“得与失：终点·起点·过程”提供看待“得与失”的多维视角，引导考生在多重、多种关系中确立观点进行思辨。在试题设计上，建立材料选择、情境设置和任务要求的逻辑联系，将多种能力的考查融于一题，综合融通。例如新高考Ⅱ卷作文“写人与做人”，引导考生在读图基础上体悟含义，以文章形式呈现个人思考，实现对考生关键能力的综合考查。

保持结构与难度的稳定

“2021年语文试题认真选择材料、精心设计试题，把考查重点放在考生的语文能力和素养上，力求通过平稳平和的方式考查出考生的能力水平，达到服务选拔的目的。”教育部考试中心命题专家介绍。

据介绍，平稳主要体现在两个方面：结构与难度。全国甲卷、乙卷试卷结构与2020年一致，试题模块依次为论述类文本阅读、实用类文本阅读、文学类文本阅读、文言文阅读、古代诗歌阅读、名篇名句默写、语言文字运用、写作。新高考Ⅰ卷、Ⅱ卷试卷结构与2020年新高考卷以及八省适应性测试卷一致。“稳定的结构有利于考生保持稳定的心态，发挥出应有的水平。”一线语文教师认为。

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 12 版）

(责编：袁勃、牛镛)