新华社北京6月7日电 题：主题设置与考查重点有哪些？透露哪些教育新趋势？——教育专家解读2021年高考作文

新华社“新华视点”记者

7日，1078万名学生迎来高考。如往常一样，高考语文作文题备受瞩目。

2021年高考语文试卷作文题共9道，其中4道由教育部考试中心命制，分为全国甲卷、全国乙卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷。天津、上海、浙江各命制1道，北京命制2道。

今年的作文命题有哪些特点？透露出怎样的教育“风向标”？“新华视点”记者采访多位权威教育专家进行解读。

主题：突出党史内容、强调全面发展、继承传统文化

教育部考试中心命题专家表示，今年的高考作文题紧扣时代主题，将党史学习教育、优秀传统文化、全面发展目标以“润物细无声”的方式有机融入，传递立德树人、以文化人的价值理念。

高考作文命题往往是时代声音的回响。今年恰逢中国共产党建党百年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。结合党史学习教育，站在特殊的时间节点思考青年人的责任与担当，成为突出主题。

如全国甲卷作文“可为与有为”，将青年的成长与未来发展置于当代中国特定的环境中；北京作文“论生逢其时”引导考生响应时代召唤、肩负时代使命；天津作文“纪念日”以富有意义的时间点为切口，让考生体味岁月的厚重、初心的可贵，激扬奋斗精神。

全面发展是另一个重点。新高考Ⅰ卷作文立足“体育之效”，启发考生思考体育“增强体质、健全人格、锤炼意志”的重要价值；北京卷“这，才是成熟的模样”，也体现出全面育人的教育导向。

此外，今年的高考作文还体现了以文化人的教育目标。

如全国乙卷作文“‘弓矢的’的智慧启示”，通过形象生动的比喻，引导考生将“学习”作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式；新高考Ⅱ卷作文“写人与做人”，以漫画形式和双关内容引导考生“有鉴别地对待、有扬弃地继承”传统文化，古为今用、推陈出新。

此外，上海卷的“时间的沉淀”、浙江卷的“得与失：终点·起点·过程”，都与日常生活密切相关，要求考生结合题目进行思维腾越和延展，从内心中凝聚力量，在思辨中形成观点。

考查重点：时代关切、思辨能力、知识积累、灵活运用

教育部考试中心专家认为，语文命题紧扣时代主题，引导考生懂得初心使命，传承红色基因，坚定理想信念。

首都师范大学教授张彬福认为，今年高考恰逢“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，如何认识国家走过的道路，面对百年未有之大变局，树立坚定的信念，承载担当与责任，是考生需认真思考和深刻认识的问题。

中国教育在线总编辑陈志文表示，“可为与有为”与“论生逢其时”的题目，明确提出青年在关键历史节点的责任担当，将重大命题、个人发展和国家前途命运相关联，引导青年人在宏大历史背景下思考人生规划。

多位专家提出，高考作文对学生的思辨能力要求越来越高，更为强调基本的逻辑与说理、论述能力，要求考生看待事物有联系发展的眼光。

今年的新高考I卷作文“体育之效，强弱之变”，注重考查考生的辩证思维能力；浙江作文“得与失：终点·起点·过程”，以多维视角引导考生在多重、多种关系中确立观点，形成正确的人生观。

21世纪教育研究院院长熊丙奇认为，今年全国乙卷，新高考I卷、Ⅱ卷以及浙江、天津、上海卷，都给予学生充分的思辨和表达空间，体现出对人生价值、事物发展的哲学思考。

此外，今年的命题也体现出对知识积累、灵活运用能力的高度重视。

北京师范大学教授王宁认为，高考作文题目强调了对知识的灵活运用，“特别突出语境的作用，体现了新课标的精神。学生自主学习、自觉思考，在复杂情况下得到新的结论，这是我们希望实现的教育目标。”

中学语文特级教师王大绩认为，考场作文要由原点出发，在生活的广阔空间中向外辐射，展示思想。作文备考要用“文题思维观”突破“文题常识观”；用“感悟生活法”取代“死背素材法”；用“完整创造论”更新“空想创造论”。写熟悉的生活，表达真情实感，才能写出既高度符合题意，又具有一定新意的优秀作文。

透露哪些未来教育趋势？

多位教育专家表示，观察近年作文命题的变化与考查重点，可以看出语文教育的重要趋势——

直面现实关切。

高考也是教育的重要环节。张彬福认为，近年来高考作文题更加直面现实关切，引导教师、学生关注火热的时代和国家的最新发展。包括“假如我与心中的英雄生活一天”“共和国，我为你拍照”“新时代新青年”等，都体现出了一以贯之的教育追求目标。把握时代脉动、关注社会时事的考生，才有可能获得优异成绩。

反对套路文章。

从形式来看，高考作文题经历了命题作文、话题作文、材料作文、任务驱动型作文等变化。专家认为，这体现出命题空间的不断扩展，同时也是对“套路文”“宿构文”的限制。

专家表示，滥用排比“三板斧”、雷同事件、空言泛语，此类模板式作文往往并不可取。北京教科院语文特级教师连中国认为，情感丰沛、思考独特的高分作文，源于作者丰富的内心空间、真实的生命体验。

注重文化浸润。

不少人注意到，以古观今、传统文化的主题在高考作文命题中频繁出现，如今年全国乙卷“‘弓矢的’的智慧启示”等，试题取材古代文化典籍的例子更是不胜枚举。

教育部考试中心命题专家认为，中国优秀传统文化对培育民族精神、陶冶道德情操发挥了重要作用。语文试题取材古代文化典籍，旨在让考生体味、理解中国传统文化，感受文化经典的独特魅力。

全面提升素养。

专家认为，近年来考题越来越重视对学生综合能力的考查。

教育部考试中心命题专家认为，如今年新高考Ⅱ卷作文“写人与做人”，引导考生在读图基础上体悟含义，从部分到整体、从形式到内涵，实现对考生阅读理解、信息整理、应用写作、辩证思维和批判性思维等关键能力的综合考查。

熊丙奇认为，我国正在推进的高考命题改革，要求重点考查核心价值、学科素养、关键能力、必备知识。

专家普遍认为，高考作文透露对考生写作能力的考查重点，更长远地来看，语文能力的提升有赖于人文素养的积累，孕育于对阅读与思考的热爱，需要长期的浸润。(记者舒静、胡浩、宋佳、赵琬微）

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