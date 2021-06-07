原标题：湖北40.5万考生奔赴“新高考”

人民网武汉6月7日电 （周雯）6月7日起至6月9日，2021湖北新高考开考。湖北40.5万考生今日奔赴考场，较去年增加1.02万人。

据悉，今年是湖北省高考综合改革政策落地的第一年，全省共设317个考点、13158个正式考场、951个备用考场。

今年高考时间从两天变成三天，为6月7日-9日。首日考试科目为语文、数学。根据疫情防控要求，考生进入考场前、考试结束离开考场后须全程佩戴口罩，进入考场就坐后，可自主决定是否佩戴。

(责编：郝孟佳、温璐)