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多部门联合开展高考“护航行动”

2021年06月04日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月3日电 （记者张天培、丁雅诵）公安部6月3日在京召开新闻发布会，介绍与教育部等部门共同保障今年高考顺利进行的相关情况。

　　发布会上，教育部高校学生司副司长李强介绍，2021年全国高考将于6月7日至8日举行；全国报名人数1078万人，比去年增加7万人；共设考点7200余个、考场46.6万个（含2.6万个备用隔离考场），涉考工作人员140余万人，其中监考人员95万余人。

　　据了解，为做好高考安保工作，北京、上海、江西、吉林、山东等地公安机关联合相关部门开展重点清理整治，已排查考点周边出租房屋等治安复杂场所3.2万家，整治考点周边治安乱点1000余个、安全隐患804处。

　　公安部治安管理局副局长张佐良表示，各地公安机关高度重视高考考生身份证申领工作，开通考生办证“绿色通道”。据不完全统计，5月份以来，各地公安机关为高考考生加急办理身份证18.5万张。

　　据介绍，教育考试部门近期还会同公安、网信等部门联合开展了高考“护航行动”，集中开展“清理互联网涉考违规违法公众账号”“点亮权威考试招生机构官网标识”等专项行动，帮助考生全面准确了解招生政策，避免上当受骗。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月04日 06 版）
(责编：郝孟佳、熊旭)

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