本报记者 赵 珊

参赛选手在南湖红船旁聆听讲解。

北京第二外国语学院供图

一叶红船映初心，百年党史聚伟力。5月28日至29日，以“青春追寻红色路 不忘初心跟党走”为主题的第十一届全国大学生红色旅游创意策划大赛总决赛在浙江省嘉兴市举办。大赛共设置“红色足迹微视频”“红色精神微讲解”“红色故事微漫画”“红色旅游线路设计”“红色旅游目的地设计”“红色文创产品设计”6大参赛类别，吸引了全国622所高校、近1.5万名师生参加。经过激烈角逐，50余所高校的60支队伍获得全国奖项。经过十几年的发展，大赛已成长为一个在全国高校范围内弘扬红色精神、传承红色基因的重要实践地，一个展示红色智慧和力量的精彩舞台，一个推动红色旅游创新发展的亮丽品牌。今年参赛人数单次破万，参赛规模创历史新高。

大赛以聆听宣讲、采风调研等丰富多彩的形式，实地探访党的诞生地、乡村经济示范地，是一堂堂“声入人心”的沉浸式党史教育课。大赛紧扣党史学习教育和红色文化传承，通过一堂红色之旅思政课、一场“百名红色讲解员讲百年党史”宣讲会、一次积聚青春磅礴力量的南湖主题党日活动、一场走在乡村振兴前列的嘉善缪家村幸福密码寻访之旅、一次感受西塘镇朝南埭社区党员志愿服务创新党建新样板的思考之行，让大学生在行走中感受红色文化，体悟建党初心。

今年大赛增加了“红色足迹微视频”“红色精神微讲解”“红色故事微漫画”3个新类别，最终评选出“百部红色足迹微视频”“百部红色精神微讲解”“百幅红色故事微漫画”，以更贴近“95后”“00后”的表达方式，吸引青年人充分发挥自身专业优势，为红色旅游发展注入新鲜元素。

“作为一名马克思主义理论专业的学生，学好党史、讲好红色故事是我们的使命和责任。”清华大学学生马天文说，“在微漫画作品筹备阶段，通过红色故事，我深入了解了故事背后每个鲜活个体的命运和抉择，更加深刻地明白了青年一代的担当。”

北京第二外国语学院学生陈阳说：“一个个青年的力量凝聚起来就是新时代中国的模样，更是未来中国奋进昂扬的崭新面貌。小小红船跨越百年时空，那份为祖国之富强、为人民之幸福的红色信念一如当初。我们新时代的青年要始终学习和传承‘红船精神’，牢记红色初心。”

全国大学生红色旅游创意策划大赛是目前国内规模最大的旅游创意策划类赛事，也是面向全国大学生的红色旅游专业赛事，自2011年创办以来已连续举办十一届。11年来，参赛大学生先后走进陕西铜川、河南兰考、贵州遵义、四川南充、福建长汀、安徽金寨、福建南平等一批革命老区，更好地学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，运用专业知识和青春力量丰富红色旅游内容。该赛事已成为行走于祖国大地上的一堂生动“思政大课”。

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