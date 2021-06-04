迎接高考 我们准备好了！
2021年06月04日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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为给即将迎战高考的学生科学调节心理，放松心情，江西省赣州市会昌县会昌中学开展趣味游戏和体育活动，让考生纾解压力、从容备考。图为6月1日，高三年级学生进行“放飞纸飞机”活动。
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高考临近，广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县高级中学组织高三学生开展形式多样的集体“减压”活动，帮助学生释放身心压力。图为6月1日，同学们在玩乒乓球接龙游戏。
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安徽省亳州市谯城区举行第六届“爱心送考·为梦启航”活动，150多名私家车主将在2021年高考期间为考生提供免费送考服务，助力高考。图为6月2日，爱心司机为汽车贴上“送考车”的标识。
(责编：郝孟佳、温璐)
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