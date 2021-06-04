安徽省亳州市谯城区举行第六届“爱心送考·为梦启航”活动，150多名私家车主将在2021年高考期间为考生提供免费送考服务，助力高考。图为6月2日，爱心司机为汽车贴上“送考车”的标识。

刘勤利摄（人民图片）