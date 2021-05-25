原标题：震后第一课

5月24日，武警青海总队果洛支队机动大队排长张国睿为花石峡镇藏文中心寄宿制小学的孩子上课。新华社记者 刘芳 摄

5月24日下午3时，排长张国睿又一次认真检查了自己的着装。他要去给孩子们上一节课，为此他已准备了一个通宵。

当日是青海果洛玛多县花石峡镇藏文中心寄宿制小学震后复学第一天，学校邀请他以“国家、奋斗、团结”为主题，和孩子们进行交流。

这是地震发生以来，学生们上的第一堂课。

学校副校长李春告诉记者：“人民子弟兵是最可爱的人，也是最受孩子们崇敬的人，这一课很有意义。”

张国睿来自武警青海总队果洛支队机动大队。5月22日下午，他和战友们紧急驰援，赶到花石峡镇担负抢险救援任务。

当他们得知学校即将复课时，夜以继日帮助师生搭建帐篷、搬运书桌，为按时复课赢得了时间。

上课时间到了，四年级一班的帐篷教室里，张国睿准时开讲。

“今天这节课，从我名字里的‘国’开始讲起。”他在黑板上郑重写下一个“国”字说，“家是最小国，国是千万家。只有国家强大，才能一方有难，八方支援。”

45分钟的课，张国睿讲得声情并茂，孩子们听得津津有味。他不断和孩子们互动，用浅显的故事和亲身经历讲述深刻的人生哲理。

课上，他还和孩子们做起了游戏——分别拿出一根和一捆筷子，让大家尝试折断。“一根筷子易折断，十根筷子抱成团。”孩子们悟出了这个道理。

课快结束时，张国睿问大家是否愿意像他一样成为一名军人。同学们齐声回答：“愿意！”

当问为什么时，一个小男孩站起来大声回答：“我也要像你们一样帮助他人！”

李春告诉记者，学校现有380名寄宿学生，震后没有上课场所。复课时间越来越近，武警官兵争分夺秒，很快为他们搭建了10顶帐篷教室。

24日早晨，全校师生和武警官兵共同组织了庄严的升国旗仪式。记者在学校里看到，各类救援力量通力合作，一起推进学校复课。

临下课，张国睿收到一份礼物：口罩做成的笑脸娃娃和一封信。信里说：“辛苦了武警叔叔，感谢你们！”

当日，玛多县内5所中小学校全部复课，校园里又传出琅琅书声。（刘新、刘芳、朱晨耕）

(责编：温璐、秦华)