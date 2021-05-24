人民网北京5月24日电 23日，“听党话，跟党走”——第二届青少年美育云端课堂暨第三届中央音乐学院5.23艺术节在北京开幕，中央音乐学院院长俞峰率领中央音乐学院交响乐团、合唱团以一堂生动的“音乐党课”开启本届艺术节。

第二届青少年美育云端课堂暨第三届中央音乐学院5.23艺术节开幕。中央音乐学院供图

据介绍，本届艺术节自5月23日开幕，将持续到6月30日闭幕。在一个多月的时间内，将面向全国各级各类学校和广大青少年推出百部红色经典优秀剧目展播、百所高校音乐党史系列活动展演、百所中小学音乐美育教育成果展播、百名小小志愿者音乐党史讲解。

百部红色经典优秀剧目展播，将用100部歌剧、舞剧、话剧、儿童剧、戏曲、音乐史诗，致敬百年奋斗史，礼赞百年辉煌路。

百所高校音乐党史教育展播，以建党百年和党史学习教育为主题，联合全国11家音乐学院和百所综合大学艺术学院推出“音乐党史系列活动”。

百所中小学音乐美育教育成果展演，以“美育在中国”为主题，来自全国31个省(区、市)的100所中小学，以专题讲解、音乐演出、公开课等特色形式，展示“以美育人、以美化人、以美培元”的探索和成果；同时展示中央音乐学院音乐美育方面的经验和成果。

百名小小音乐党史讲解员则是组织全国100名小小志愿者，从100首经典红色歌曲欣赏切入，结合音乐作品涉及的革命历史和人物故事等，讲述革命奋斗历程和改革创新发展故事。

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