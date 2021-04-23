北京物资学院学生（左二）参加2020年首都高校乒乓球锦标赛。学校供图

人民网北京4月23日电 近日，北京市大学生体育协会第六届二次理事（扩大）会议召开。会上，北京市教育委员会授予北京物资学院“2019年、2020年首都高校阳光体育联赛“阳光杯”“朝阳杯”荣誉称号。2016年至2020年，学校连续五年获首都高校体育联赛“阳光杯”、“朝阳杯”荣誉称号。

截止到目前，北京物资学院体育代表队在全国大学生比赛中共获得奖项21项，在北京市大学生体育比赛中获奖688项，并多次获精神文明奖。学校教师在各级各类体育竞赛中有16人次获优秀教练员，体育科学论文报告会获奖36项。

据悉，“朝阳杯”和“阳光杯”是北京市教委和北京市大学生体育协会为推动阳光体育联赛而设立的奖项。“朝阳杯”体育联赛包括瑜伽、跳绳、踢毽、龙舟、体育舞蹈、拓展、首都高校教师教学基本功比赛、科学论文报告会等项目。“阳光杯”体育联赛包括田径、游泳、篮球、足球、排球等项目。

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