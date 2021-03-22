原标题：长江源头的孩子们

3月16日，在索加乡寄宿小学食堂，白玛措毛（前）和同学们一起打饭。（新华社记者 张宏祥 摄）

他们是出生在长江源头的孩子，是成长在索加草原上的花朵，傲雪凌霜，在天边绽放着自己的梦想。

青海省玉树藏族自治州治多县索加乡寄宿小学所在的索加乡地处长江源头腹地，也是可可西里所在地，被称为“天边的索加”，平均海拔4700米，高寒缺氧，四季“如冬”。索加乡寄宿小学也是“环保卫士”杰桑·索南达杰的母校，88个孩子和20位教职工组成了“长江源头第一校”，这里的孩子在艰苦环境中，追求着自己的梦想。

“我的愿望是当一名老师。”四年级学生白玛达忠在教室写下了自己的理想。这里多数孩子的梦想是成为老师，再回到索加帮助更多的孩子。学校里他们是勤奋的学生，回到家中他们是草原上的牧童，父母的帮手。他们渴望学习知识，了解世界，用知识回报家乡。

索加乡寄宿小学只是青海省边远牧区乡镇小学的一个缩影。“十三五”以来，治多县投入大量资金，推进学校标准化建设，落实贫困生助学金政策，充分满足牧民群众子女“就近入学”“上好学”的需求。

“教育是我们未来的希望，抓教育要抓基础，而小学教育是基础之基础”。直至今日，索加乡寄宿小学教学楼大厅内，杰桑·索南达杰的话，激励着每一位在此奉献的老师。正是这群老师的默默守护，孩子们的梦想才能灿烂绽放。

(责编：温璐、熊旭)