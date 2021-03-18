原标题：我爱体育课——江苏睢宁：花样少年 “绳”采飞扬

骑路小学的学生们在大课间练习“大网绳跳”（3月10日摄）。

单摇、双摇、长绳……在江苏省睢宁县骑路小学，孩子们从“花样跳绳”中找到了属于他们的成长乐趣。

骑路小学是一所村级小学，仅有学生210人，其中留守儿童130人。从2010年起，学校利用大课间、阳光体育课，发展花样跳绳运动。一根细细的跳绳，在孩子们的手中就像被施了魔法，跳出了变幻莫测的花样：有单人跳、双摇、集体跳等基本跳法，还有车轮跳、交互跳、敬礼跳、胯下跳、环形交叉跳等花样跳法。

学校成立了十二个与跳绳相关的社团，适合不同年龄和水平的学生参加。早操、课间或是放学后，孩子们就聚集在操场，练习、编排、比拼新动作。目前，他们已经编创了300多种跳绳花样，其中很多花样跳法以学生的名字命名。

“我们是农村小学，教职工人数有限，办学经费紧张，体育器材相对缺乏。孩子们学跳绳 ，不仅成本低，还能让全身动起来”，骑路小学花样跳绳教练员刘彦说，“通过跳绳，孩子们不仅锻炼了身体，也增强了自信心和团队精神。”

新华社记者 李博 摄

(责编：郝孟佳、熊旭)