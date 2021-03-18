人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

我爱体育课——江苏睢宁：花样少年 “绳”采飞扬

2021年03月18日09:10 | 来源：新华网
小字号
原标题：我爱体育课——江苏睢宁：花样少年 “绳”采飞扬

骑路小学的学生们在大课间练习“大网绳跳”（3月10日摄）。

　　单摇、双摇、长绳……在江苏省睢宁县骑路小学，孩子们从“花样跳绳”中找到了属于他们的成长乐趣。

　　骑路小学是一所村级小学，仅有学生210人，其中留守儿童130人。从2010年起，学校利用大课间、阳光体育课，发展花样跳绳运动。一根细细的跳绳，在孩子们的手中就像被施了魔法，跳出了变幻莫测的花样：有单人跳、双摇、集体跳等基本跳法，还有车轮跳、交互跳、敬礼跳、胯下跳、环形交叉跳等花样跳法。

　　学校成立了十二个与跳绳相关的社团，适合不同年龄和水平的学生参加。早操、课间或是放学后，孩子们就聚集在操场，练习、编排、比拼新动作。目前，他们已经编创了300多种跳绳花样，其中很多花样跳法以学生的名字命名。

　　“我们是农村小学，教职工人数有限，办学经费紧张，体育器材相对缺乏。孩子们学跳绳 ，不仅成本低，还能让全身动起来”，骑路小学花样跳绳教练员刘彦说，“通过跳绳，孩子们不仅锻炼了身体，也增强了自信心和团队精神。”

　　新华社记者 李博 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】【16】【17】【18】【19】【20】
(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部