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我爱体育课——五行刀法体验校园武侠人生

2021年03月17日08:48 | 来源：新华网
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原标题：我爱体育课——五行刀法体验校园武侠人生

迎宾路小学的学生在体育课上练习五行刀法套路（3月10日摄）。

　　“嘿——呼——哈！”在成都市金牛区迎宾路小学的校园里，学生们手中紧握唐横刀模型，迈着整齐的步伐，正在体育教师曾科的指导下练习五行刀法套路。

　　早在2011年，迎宾路小学就将武术项目作为特色体育课程引进校园。出生于武术世家的曾科，以五行“金木水火土”对应“劈崩钻炮横”，用玻璃纤维和硅胶制作成唐横刀模型，并结合各个年龄段特点，总结出了五行刀法课程练习的三个层次，从“术”到“功法”再到“模拟实战”。除实践练习外，曾科也会讲授中国武术的相关知识，帮助学生理解中国传统阴阳五行的文化。

　　经过近十年的探索，目前学校已编撰成“成都赵门拳”教材，以“武术课+武术大课间+武术社团”的形式，施行选课走班的教学模式，让学校同一年级的学生在同一时间自行选择参与各个项目的体育课，形成了以强身健体，传承文化为目标的武术体育教学路径。

　　“在科学的护具和合理规则地保护下适当对抗能够磨练意志，同时让学生们在体育课上感受武术的传统文化内涵、礼仪与思想，从而达到立德树人的根本目的。”曾科说。

　　新华社记者 王曦 摄

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(责编：郝孟佳、熊旭)

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