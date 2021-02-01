原标题：中国职业技术教育学会2020年学术年会举办

1月31日，中国职业技术教育学会（以下简称中国职教学会）2020年学术年会以线上线下相结合，线上为主的形式举办。

教育部副部长孙尧，中国职教学会会长、教育部原副部长鲁昕，中国科学院潘建伟院士、王恩哥院士、汤涛院士、赵宇亮院士、黄维院士、薛其坤院士、王焰新院士，中国工程院倪光南院士、陈杰院士、张平院士、王复明院士，国务院发展研究中心原副主任王一鸣等领导专家，教育部相关司局和直属单位、部分省教育厅、中国工业互联网研究院、中国电子学会、科大讯飞股份有限公司、三一集团有限公司、华为技术有限公司、360公司等单位的有关负责同志出席。

本次学术年会的主题是“构建新发展格局：提升现代职业教育适应性”。来自全国各地的教育行政部门、各类院校、科研机构、行业企业等1万多名代表线上参会。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季代教育部副部长孙尧致辞，他指出，2020年，职业教育改革发展亮点纷呈，通过切实强化职业教育类型定位，加快构建中国特色现代职业教育体系，牢固确立了职业教育在国家人才培养体系中的重要位置，推动职业教育进入提质培优的高质量发展新阶段。希望中国职教学会在新的一年里，从服务全面建设社会主义现代化国家新征程的高度，坚定中国职业教育新型智库的发展定位，推动职业教育积极服务“十四五”发展目标和战略任务，构建与新发展格局相适应的高质量职业教育体系，助力增强职业技术教育适应性的落实。

鲁昕在主旨报告中，系统梳理了构建新发展格局中职业教育所处的6个历史方位，回顾总结了2020年中国职教学会十个方面工作、十大学术成果，阐述了职业教育如何提升适应性，服务构建新发展格局。他指出，职业教育在畅通生产、分配、流通、消费四大体系、促进畅通大循环中发挥重要作用，“十四五”时期职业教育要明确五大国家定位：职业教育纳入宏观经济政策、职业教育成为结构调整举措、职教质量定位提高适应能力、职业教育作为科技转化力量、职业教育改善人民生活品质。

会上，鲁昕发布了50个2021年新型智库课题，包括职业教育落实十四五规划建议、职业教育党建工作、职业教育服务区域发展等方面，并提出中国职教学会2021年十个方面主要工作。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在发言中表示，2020年，是职成司和中国职教学会深化合作、共同推进职业教育高质量发展的开创之年。中国职教学会在实训教学条件标准研制、新一代信息技术人才培养，尤其是在职业教育专业升级和数字化改造等方面，很好地发挥了新型智库作用。回顾2020年，职业技术教育面貌正在发生格局性变化，取得了七大战果：巩固了类型定位、完成了顶层设计、优化了空间布局、扩大了招生规模、提高了培养质量、破解了关键问题、增加了教育投入。希望中国职教学会继续发挥新型智库作用，聚焦关键问题、破解改革难题，积极建言献策，形成理论研究、政策指导和实践发展良性互动局面。

教育部高等教育司副司长范海林在发言中表示，构建新发展格局，关键在于经济循环的畅通，实现生产力要素的合理配置和产业链条的高水平搭配；最本质的特征是实现高水平的自立自强，要把创新摆在建设社会主义现代化国家全局的核心位置；基础是扩大内需，要建立起有效制度释放内需潜力；核心是进一步提高教育的高水平普及程度，加快构建终身学习体系；重点是实行高水平对外开放，教育必须在更深层次、更大范围加强国际交流合作，深度参与全球教育治理。

教育部思想政治工作司副司长李景升结合当前职业院校在思政工作中的现实问题，提出三点建议：一是要坚持以政治建设为统领，把党对职业院校的全面领导落到实处。让职业院校成为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的坚强阵地和模范基地。二是坚持以立德树人为根本，把培养中国特色社会主义建设者和接班人落到实处。三是坚持以深化改革为动力，把思政工作的时效落到实处。

教育部教师工作司副司长宋磊在发言中表示，推动构建新发展格局，提升现代职业教育适应性，要打造一支覆盖重点专业领域的高素质、专业化、创新型“工匠之师”，聚焦职业教育教师、教材、教法改革，启动新一周期职业院校教师素质提高计划，推动教师企业实践基地和产业导师库建设，努力建设一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质“双师型”教师队伍。

(责编：郝孟佳、邓志慧)