人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

“此一入山终不悔”——扎根深山教育40年，她何以坚守？

2021年01月14日09:28 | 来源：新华网
小字号
原标题：“此一入山终不悔”——扎根深山教育40年，她何以坚守？

　　“教育意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云呼唤另一朵云。如果可以，我愿意永远做那棵树、那朵云，用自己的灵魂去呼唤另一个灵魂。让更多的孩子走出大山，远离贫困。”

　　——江西省奉新县澡下镇白洋教学点乡村教师 支月英

　　40年前，19岁的支月英成了江西奉新县澡下镇贫困深山里的一名乡村教师，两条麻花辫，一身无畏感。

　　40年后，她仍如此。

　　辫已泛白，身已疲病。

　　她说，40年，有愧，无悔。

　　她说，40年，很苦，很值。

　　40年，一生只为一事，1000多名孩子在山里小学启智；40年，她以教为器，带领山里孩子走出脱贫第一步。

　　是什么让她从青春年少坚守到耳顺之年？

　　支月英与孩子们在一起。新华网发

　　01 燃灯

　　“你要是去了那山里头做老师，我一辈子不认你这个女儿！”曾经，心疼她的妈妈想这样留下她，甚至在临终前对她说“下山吧，妈求你了！”；

　　“就你觉悟高，我配不上你！”曾经，看到夜雨打湿床铺、无处落脚的住宿房间，怜惜她的丈夫这样无奈咆哮；

　　“我觉得我不是你的孩子，那些山里娃娃才是你的孩子！”曾经，被冷落的女儿这样对她哭诉。

　　家人不是不懂她，是太懂她，却又无法保护她。

　　40年前，从南昌进贤县到这里，她不是不想后退：“下山，待下去命都要没了！”上山第一天，看到山里人的极端贫困、感受到山里清冷孤独、夜晚虫兽侵扰的支月英曾想。

　　当阳光照进房间，门口一堆孩子们瞧见这位新来的老师，那一双双纯朴的眼睛里，尽是新奇、期盼，还有不安。

　　支月英永远记得那个早上，那群衣衫破旧的孩子们，眼睛里的渴望之光。40年，这是她一直守望的光。

　　她留了下来，无惧孤离，无畏艰辛。

　　她要成为孩子们的光，照亮他们出山的路。

　　从此，在崎岖的山路间，拿着手电筒的支月英“吓”大了胆子，习惯了夜路；

　　在简陋的宿舍里，支月英自制的煤油灯、买来的马灯，昏黄的灯光伴着她，成为她的伙伴。

　　靠着一束光，支月英在崎岖的山路间来回，胆子就这样“吓”大；

　　借着一束光，支月英把知识的火种埋进孩子们心里，点亮他们启智之路。

　　一年又一年，从“支姐姐”到“支妈妈”，再到“支奶奶”，无数次有人问她：支老师，你会走吗？支月英回答：我走了，孩子们怎么办？没有知识，他们一辈子都只能在山里受穷。世上有些事总要有人去做，为什么带他们走出贫穷的不能有我？

　　面对困苦与奉献，当很多人诘问“为什么是我”时，支月英却问自己“为什么不能是我？”

　　一年又一年，山路告别了泥泞，校舍告别了破旧、昏暗，孩子从少到多，又从多到少，到了退休年纪的支月英，还是这山里的“支老师”。

　　聚是一团火，散作满天星。40年，两代人，1000多个孩子，很多孩子走出大山，实现自己的梦想。

　　从点亮一间教室，到点亮山里的一片天空。支月英悄然间成为扶贫扶智路上的践行者。

【1】【2】
(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved