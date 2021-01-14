原标题：“此一入山终不悔”——扎根深山教育40年，她何以坚守？

“教育意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云呼唤另一朵云。如果可以，我愿意永远做那棵树、那朵云，用自己的灵魂去呼唤另一个灵魂。让更多的孩子走出大山，远离贫困。”

——江西省奉新县澡下镇白洋教学点乡村教师 支月英

40年前，19岁的支月英成了江西奉新县澡下镇贫困深山里的一名乡村教师，两条麻花辫，一身无畏感。

40年后，她仍如此。

辫已泛白，身已疲病。

她说，40年，有愧，无悔。

她说，40年，很苦，很值。

40年，一生只为一事，1000多名孩子在山里小学启智；40年，她以教为器，带领山里孩子走出脱贫第一步。

是什么让她从青春年少坚守到耳顺之年？

支月英与孩子们在一起。新华网发

01 燃灯

“你要是去了那山里头做老师，我一辈子不认你这个女儿！”曾经，心疼她的妈妈想这样留下她，甚至在临终前对她说“下山吧，妈求你了！”；

“就你觉悟高，我配不上你！”曾经，看到夜雨打湿床铺、无处落脚的住宿房间，怜惜她的丈夫这样无奈咆哮；

“我觉得我不是你的孩子，那些山里娃娃才是你的孩子！”曾经，被冷落的女儿这样对她哭诉。

家人不是不懂她，是太懂她，却又无法保护她。

40年前，从南昌进贤县到这里，她不是不想后退：“下山，待下去命都要没了！”上山第一天，看到山里人的极端贫困、感受到山里清冷孤独、夜晚虫兽侵扰的支月英曾想。

当阳光照进房间，门口一堆孩子们瞧见这位新来的老师，那一双双纯朴的眼睛里，尽是新奇、期盼，还有不安。

支月英永远记得那个早上，那群衣衫破旧的孩子们，眼睛里的渴望之光。40年，这是她一直守望的光。

她留了下来，无惧孤离，无畏艰辛。

她要成为孩子们的光，照亮他们出山的路。

从此，在崎岖的山路间，拿着手电筒的支月英“吓”大了胆子，习惯了夜路；

在简陋的宿舍里，支月英自制的煤油灯、买来的马灯，昏黄的灯光伴着她，成为她的伙伴。

靠着一束光，支月英在崎岖的山路间来回，胆子就这样“吓”大；

借着一束光，支月英把知识的火种埋进孩子们心里，点亮他们启智之路。

一年又一年，从“支姐姐”到“支妈妈”，再到“支奶奶”，无数次有人问她：支老师，你会走吗？支月英回答：我走了，孩子们怎么办？没有知识，他们一辈子都只能在山里受穷。世上有些事总要有人去做，为什么带他们走出贫穷的不能有我？

面对困苦与奉献，当很多人诘问“为什么是我”时，支月英却问自己“为什么不能是我？”

一年又一年，山路告别了泥泞，校舍告别了破旧、昏暗，孩子从少到多，又从多到少，到了退休年纪的支月英，还是这山里的“支老师”。

聚是一团火，散作满天星。40年，两代人，1000多个孩子，很多孩子走出大山，实现自己的梦想。

从点亮一间教室，到点亮山里的一片天空。支月英悄然间成为扶贫扶智路上的践行者。

(责编：郝孟佳、熊旭)