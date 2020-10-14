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中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员报考指南

2020年10月14日17:03  
 

第一章 报考政策规定

一、关于报考条件

1. 非普通高等学历教育的其他国民教育形式的毕业生是否可以报考？

非普通高等学历教育的其他国民教育形式（自学考试、成人教育、网络教育、夜大、电大等）毕业生取得毕业证后，符合职位要求的资格条件的，均可以报考。

2. 2021年毕业的定向生、委培生是否可以报考？

2021年毕业的定向生、委培生原则上不得报考。

3. 2019年、2020年普通高校毕业生是否能以应届毕业生的身份报考？

国家统一招生的普通高校毕业生离校时和在择业期内（国家规定择业期为二年）未落实工作单位，其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校，或者保留在各级毕业生就业主管部门（毕业生就业指导服务中心）、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的毕业生，可按应届毕业生对待。

4. 留学回国人员可以报考哪些职位？

留学回国人员可以根据自身情况报考符合条件的职位。其中，2019年1月1日至面试前取得国（境）外学位并完成教育部门学历认证的留学回国人员，未落实工作单位的，可以报考限应届毕业生报考的职位。

留学回国人员报考的，除需提供《中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员公告》（以下简称《公告》）和《中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员招考简章》（以下简称《招考简章》）中规定的材料外，还应当于面试前向招录机关提供学位和教育部门学历认证材料。学历认证有关事项可登录教育部留学服务中心网站（http://www.cscse.edu.cn）查询。

5. 应届毕业生是否可以报考要求具有基层工作经历的职位？

具有基层工作经历的应届毕业生，如果符合职位规定的基层工作年限，可以报考要求具有基层工作经历的职位。

6. 为什么在职公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员不能报考？

近年来，中央机关公开遴选已经逐步制度化、规范化，畅通了基层公务员向上流动的渠道。为此，中央机关公务员录用考试不再面向在职公务员、参照公务员法管理机关（单位）工作人员。

7. 对艰苦边远地区基层职位采取了哪些倾斜措施？

按照党的十八届三中全会关于“完善基层公务员录用制度，在艰苦边远地区适当降低进入门槛”的决定，根据《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》规定，今年继续对地处艰苦边远地区的县（区）级及以下机构职位，单独或者综合采取了适当降低学历要求、放宽专业限制、适当调整年龄条件、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，降低进入门槛，同时，从中拿出一定数量的县（区）级及以下机构职位面向本市、县户籍或在本地长期生活、工作的人员招考。

 8. 《招考简章》中所要求的学历应当如何理解？

《招考简章》中所要求的学历为报考者所获得的最高学历。社会在职人员应以其已经获得的最高学历进行报考，高校应届毕业生以即将获得的最高学历进行报考。如，《招考简章》中要求限本科学历的，硕士研究生和博士研究生不能以本科学历报考。

 9. 基层工作经历起始时间如何界定？

（1）在基层党政机关、事业单位、国有企业工作的人员，基层工作经历时间自报到之日算起。

（2）参加“大学生村官”、“三支一扶”（支教、支农、支医和扶贫）、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等中央和地方基层就业项目人员，基层工作经历时间自报到之日算起。

（3）到基层特定公益岗位（社会管理和公共服务）初次就业的人员，基层工作经历时间从工作协议约定的起始时间算起。

（4）离校未就业高校毕业生到高校毕业生实习见习基地（该基地为基层单位）参加见习或者到企事业单位参与项目研究的，视同具有基层工作经历，自报到之日算起。

（5）在其他经济组织、社会组织等单位工作的人员，基层工作经历时间以劳动合同约定的起始时间算起。

（6）自主创业并办理工商注册手续的人员，其基层工作经历时间自营业执照颁发之日算起。

（7）以灵活就业形式初次就业人员，其基层工作经历时间从登记灵活就业并经审批确认的起始时间算起。

来源：国家公务员局官方网站

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(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)
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