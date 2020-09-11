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18岁残疾女孩考上重庆大学 “保持热爱 奔赴山海”

2020年09月11日09:07  来源：重庆晚报
 
原标题：18岁残疾女孩考上重庆大学 “保持热爱 奔赴山海”

　　古佳鑫自豪地展示自己获得的荣誉

　　学习中的古佳鑫

　　古佳鑫向记者展示自己“保持热爱 奔赴山海”的座右铭

　　“保持热爱，奔赴山海。”这句话，是18岁重庆女孩古佳鑫的座右铭。

　　“这句话的意思是，要怀着热爱的心，走进这个世界，爱这个世界。”古佳鑫这样说着，也在这样做。

　　古佳鑫肢体二级残疾，虽然在行走上不及常人，但她没有抱怨和气馁，靠着勤奋努力，获得了一个又一个荣誉和奖状。今年高考，她以622分的成绩被重庆大学录取，用实际行动谱写了生命的励志之歌。

　　励志的“学霸”

　　新学期开学，许多高三学生会留意上一届的学长学姐们的高考成绩，并以他们为榜样。

　　在重庆市渝高中学，已经毕业的古佳鑫成了学弟学妹的榜样，学校发布的2020年高考喜讯显示：“高三3班古佳鑫同学语文单科136分，高三3班杨航同学英语单科145分……均名列重庆市前茅！”

　　“语文都考了136分，妥妥的学霸啊！”

　　“古佳鑫学姐高考文科成绩也是学校第一名，真心厉害！”

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　　许多人会佩服古佳鑫在学习上取得的优异成绩。但是，了解她的人，更会被她的励志精神所折服。

　　9月8日上午，记者来到九龙坡石桥铺街道白鹤小区见到了古佳鑫。“姐姐，你好，快请坐！不好意思，我走路不方便，不能站起来迎接你，见谅。”长发、黑色连衣裙，小姑娘看起来文文静静，说话也温温柔柔的，待人接物非常有礼貌。

　　“女儿其实可以走路，但是不能走太长时间，会很累。”妈妈欧女士说，佳鑫是她的大女儿，因为肢体二级残疾，女儿在行动上很是不便。也许是觉得跟别的孩子不一样，女儿从小就特别懂事，在学习上也非常自觉，基本没让她和丈夫操心。

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(责编：郝孟佳、熊旭)
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