暑期老师都在忙什么？放假难放松，无处不课堂

“鹤发银丝映日月，丹心热血沃新花”，老师经常被比作园丁，那是人们在赞誉其辛勤育人的品格。不过，现在教师们的长假，也着实令不少人“眼红”。绿树荫浓夏日长，暑假里老师们都去哪儿了？又都在忙些什么？近期，人民网教育频道近期采访了多位中学教师，发现老师们在假期也很难闲下来，因为他们的课堂无处不在。

兰会云：带学生骑行1850公里，每个暑假都辗转半个中国

兰会云与毕业班学生暑期骑行途中

今年高考后，一则《高考后班主任包下网吧带全班通宵打游戏》的报道让山西朔城一中的地理老师兰会云成了“网红”。而之后由他带领的毕业班暑期骑行1850公里的“硬核”旅行也让更多人认识了他。17天时间，他和学生们穿越5个省份，从山西朔州来到了上海人民广场。

“我每带完一届学生，应该就会跟他们长距离骑行一次，这是我自己早期的一个职业规划，也希望以这种方式对我和学生们的三年进行一个很好的总结跟沉淀。” 兰会云接受人民网采访时称，2016年，他也曾带领毕业生从朔州骑行到东北满洲，骑行距离达到2600多公里。

作为地理老师的兰会云认为，长距离的骑行能够帮助孩子们从学校中走出去，在亲身的观察与体会中更好地理解高中地理这个科目，更重要的是增加他们在未来面对困难的勇气。

兰会云此前与家人旅行合影

兰会云似乎从来就不是一位闲得住的人，他上大学时就经常进行户外勘探，毕业成为一名老师后，也会趁着寒暑假跟家人、朋友一起旅行。点开他的朋友圈，一张张都是他在假期旅行的照片，有开车驰骋在草原的、有步行在七彩经幡下的、有在藏区学校听交流讲座的……他曾这样回复网友：“其实每个暑假都在辗转半个中国！”

以地理老师的视角欣赏祖国的自然地理风貌，这些实地游览的经历，也为兰会云回校后的地理课堂增彩。他说：“我上地理课，一般都是围绕着我参观过的地方，拿着我拍的视频和图片去讲，孩子们听课会听得特别着迷，课堂气氛也比较活跃。”

廖蔚芬：培训交流“传经送宝”，闲暇游览名人故居

7月初，廖蔚芬到陕甘宁革命老区吴起县培训当地教师

廖蔚芬是陕西西安第八十五中学的一位语文特级教师、正高级教师。2017年秋季学期起，义务教育统编三科教材开始全国推广，作为语文教材培训专家的廖蔚芬，总是利用假期去全国各地指导老师们把握高考变化，顺利使用新教材。

以往的暑期，廖蔚芬通常会去陕西汉中留坝“送教”，今年她去了陕甘宁革命老区吴起县，还到了四川青川参加教育扶贫项目。她和全国其他培训专家一道，以专题讲座和交流互动的形式，与当地教育工作者交流如何提升教育教学水平。

廖老师以往假期参观雨果故居

工作之余，气质优雅的廖老师也喜欢游览文物古迹，专爱寻找各地文化宝库。旅行时的她还有一些特别的偏好。例如，她喜欢将音乐与实景结合欣赏，她曾在黄河边看着汹涌的河水倾听《黄河大合唱》，也曾一边听着斯美塔那的交响曲，一边沿着沃尔塔瓦河漫步。

“旅行时，我也喜欢去瞻仰文化名人的故居，因为读过他们的作品，所以想更贴近他们的人生。”这几年廖老师利用假期工作间隙，前往中外名胜之地充实自己的文化积淀。期间她游览了鲁迅、元好问、巴尔扎克、卡夫卡等文化名人的故居。“去年暑假的旅行中，我在大都会艺术博物馆流连了一整天。梵高、莫奈和达芬奇的真作近在咫尺，我久久伫足，深深浸润在艺术的气息中。” 她回忆道。

今年秋季学期起，高中统编三科教材将在全国投入使用。她也谈到，由于自己参加了新编语文教材的审查工作，上半年一直在深入研究新课标、新课程并思考新教材的使用策略，有很多心得体会，她准备利用暑假把这些思考整理出来，还计划和北京、河南、厦门等地的老师们进一步交流。“等完成这些工作，我想去一趟俄罗斯，到诗人普希金和大文豪托尔斯泰的故乡去看看。”接受采访时，廖蔚芬说。

陈经山：勇做“铁流”，带学生徒步千里传承红色基因

同样不愿“宅”在家里的，还有江苏省淮北中学的老师陈经山，他带领的铁流千里考察队，以徒步的方式让学生亲身感受红色教育。在33天的暑期时间里，他们从江苏到北京，徒步1200多公里，这样以双脚丈量红色之路的考察已经坚持了十三年。

陈经山在休息时，很喜欢阅读历史、哲学类的书籍，铁流千里考察队的源头也是从阅读一本《淮河》开始的。陈经山说： “那时看完这本书，我和一个学生就一路骑车从泗洪到了蚌埠。之后我们就以‘淮河考察队’的名义，每年都选择不同的考察路线，利用暑假组织学生出去考察。除了第一年骑车之外，此后都是徒步。”

陈经山和他的铁流千里考察队

之所以叫铁流千里考察队，“铁流”就是流动的铁水，寓意着战斗力强、奋勇行军。陈经山开玩笑地说，考察让自己“见多识广、心宽体胖”。他说：“铁流千里考察队的活动开展之前，我人特别瘦；徒步之后，不仅体格健壮，心胸也开阔了许多。”

陈方舟2007年参加第一届铁流千里考察队时接受采访

考察行程漫长辛苦，但这并没有耽误陈经山与家人相处。在他的感染下，他的妻子与儿子都加入到了队伍中。2007年，在铁流千里考察队刚刚成立时，没有女老师参与，如何带领女学生成为困扰陈经山的难题，这时妻子李春柳主动请缨做带队老师，帮助了前三届考察的顺利完成。而儿子陈方舟从8岁参与第一届铁流千里考察队开始，如今已经参加了数次考察行程。

朱莉萍：培训“充电”忙不停，工作休闲两不误

朱莉萍是湖北省宜昌市第二十五中学的一名高级语文教师。今年秋季学期，义务教育统编三科教材将在起始年级全面使用，这个暑期，她与全国大多数中小学老师一样，参加了新教材的培训。

“站位高、导向好、可操作和有实效。”这是她在这次培训中最大的几点感受。她表示，培训从整体到局部安排都很合理，温儒敏和王本华两位编写教材的专家系统分析了教材的总体设计思路。在青岛举办的培训会上，宜昌市西陵区作为试点地区进行经验总结发言，朱莉萍所在的团队承担了综合性学习板块，发言得到了与会专家的一致好评。

朱莉萍老师在语文课堂上

朱莉萍在培训后评价称，新教材从内容到整体安排都很有针对性，着重解决目前语文教学中出现的一些问题，比如“抱着几十篇课文打滚”、“老师讲的过多”等。新教材设置了自读课文、课外拓展阅读，学生不再被拘束在这么几十篇课文中，而是能够通过这些文章由此及彼，认识更为广阔的空间，从而达到弘扬中华传统文化、认识世界、立德树人等目的。

培训之余，朱老师在暑假里最常做的事情就是读书。她谈到，作为一名语文老师一定要多读一些东西，不要局限于语文理论，而是要多多涉猎，包括文学、哲学、心理学、现代科技等各个方面。阅读后，她会和班上的学生、工作室的年轻老师们分享、交流。

暑假也是难得的陪伴家人的时间。朱老师说：“每到暑假，我们一家三口就会把休假时间凑到一起，选一个目的地，一起去感受祖国的大好山河。拓展自己视野的同时，也可以增进亲人之间的情感。”（文/李依环 褚昕岚 黄钰霖 图/由受访者提供）

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