专家点评北京中考语文试题：坚持立德树人导向 体现中考的育人功能

2019年是北京市实施中考改革新方案的第二年。面对新的改革方案，语文考试命题以两会（全国教育大会、北京教育大会）为背景要求，稳中求进，立足新时代，立足新发展，深化语文课堂改革，准确把握新方案的设计理念和框架要求，根据已确立的目标和现实的需要继续深化考试内容与形式的改革，稳中求进。

坚持立德树人导向，体现中考的育人功能

试卷坚持立德树人的基本导向，落实立德树人的根本任务，注重立德树人的实际效果，发挥中考试卷的育人功能。试卷中德育功能的体现主要表现在用正确的价值观引导学生，激发学生热爱祖国的语言文字，焕发学生传承优秀文化的使命感。同时注重立德树人的时代性，引导学生关注国家当下的发展，认识自身所承担的历史责任，立志成为未来祖国建设的栋梁之材。

【参考例题】

一、基础·运用中的第6题：就四幅西安碑林书法图片，对这四幅书法作品的欣赏，进行判断，进而在对书法作品的欣赏评价过程中，产生对中华优秀文化的敬意，进而启迪学生传承优秀文化、承担历史责任的使命感。

【参考例题】

文言文选择的生于忧患，死于安乐。要想获得成功，就要不畏磨难，要经得起考验，接着用两则链接材料，进一步深化学生的理解。在题目完成的过程中，完成立德树人的育人目标。

【参考例题】

现代文阅读材料当中选择的是精准扶贫材料，在材料中选取了最新的材料“延安”地区整体性脱贫，进入试题，充分反应时代的变化与当前的伟大成就。

【参考例题】

在现代文阅读试题中，突出优秀传统文化、突出英雄业绩。试题将涉及材料与学生的生活体验融为一体，旨在引导优秀的传统文化就在我们的身边，英雄业绩时时不断地在影响着教育着我们。

体现学科特点，注重语言实践，核心考查学生的语文功底

语文是一门学习语言文字运用的学科，语文学科的基本特点是综合性和实践性。试卷的综合性体现在识字与写字、阅读、写作等不同领域的相互综合，也体现在不同能力的相互综合。

【参考例题】

“基础·运用”板块借助阅读材料考查对词语的理解与使用，在阅读的基础上完成句子的修改；在阅读板块中结合具体语境考查语句的理解与运用。

在试卷中注重体现实践性，既是学科特点的要求，也与语文学科提高学生素养的课程目标相一致。试卷在语言实践方面，注重突出语文学科的“工具性”特点，围绕考查学生运用语言文字的能力命制试题。试卷特别重视设置情境，提出任务，让学生在实践中学习语言、运用语言。

试卷设置了在学校开展“丝绸之路”历史文化大的学习情境，以主题活动为线索，采用拟写讲解词、解说文物内涵、为丝绸之路文物精品展撰写前言等形式，全面考查学生掌握字、词、句、修辞、标点等基础知识，以及运用知识解决问题的实际能力。试题与学生生活进一步贴合。

注重考查语文基础，关注学生的阅读能力

试卷注重考查学生应知应会的、生活中用得上的和未来自身发展必不可少的语文学科的基础知识和基本能力。读准字音、认清字形、掌握笔顺、古诗文的背诵默写、阅读和写作的基本能力，以及基本的文学常识、文化常识等，都是最基础的内容。试题在灵活多样的形式中考查学生的语言表达。

【参考例题】

在现代文多文本阅读，通过对词语的辨析，考查考生对一段文字精准概括信息的能力。这一题，既注重对基础知识的考查，但打破常规，不止于简单机械记忆，而是在对文字增强敏感的同时与高阶的概括能力考查融为一体。

【参考例题】

古诗词阅读重点考查学生对古诗内容的理解，以及与本首诗相关内容的积累；名著阅读不限定某一部作品，更关注学生在广泛阅读基础上获得的启迪，让兴趣引导学生的阅读，力求多读书、会读书、善思考、有读书兴趣的学生得到充分的展示。

试题重视考查学生的阅读表现。在《天上梯田听古歌》一文的考查中，要求在文字的把握中，理清文章的脉络，要求对两处梯田的描写进行深入鉴赏。试题考查先要发现，然后再进行言说阐释。深入立体考查学生阅读认知，充分给予学生个性化多元的角度，可以在内容、情感、语言、手法等多个维度展开阅读鉴赏评价。

关注语文素养，重视思维品质

对学生基本语文素养的考查，是2019年中考语文试卷的一项重要内容。阅读和表达是语文素养中最基本的内容，试卷在这方面加大了考查力度。试卷在以往关注最基本的阅读能力，如整体感知、提取信息、归纳概括、形成解释、拓展迁移等的基础上，进一步增加了对思维品质的考查。

【参考例题】

在文言文阅读考查中，将课内的“生于忧患 死于安乐”与课外的赵襄子、隋炀帝进行比较阅读，鼓励学生从中体会在忧患中奋发崛起的、历经挫折，不堕其志的中华民族的传统美德以及对多则文言文材料进行主题思辨、信息提炼的能力。

【参考例题】

作文板块，其中一篇作文设想你是漂泊其他星球的地球人，或是外出遇险的动物，或是消逝的一片森林，或是流失异国的文物……这个题目既有对星际天体遭遇的关注，又有动植物、环境关照，也有民族历史爱国情怀等内容涉及，设题开阔，对学生的思维力度提出要求。在考查学生思维品质方面，既注重考查学生的思维过程，又注重考查学生的创新思维。

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)