西电：分数优先遵循志愿 两门专业ESI全球排名前1‰

一、西安电子科技大学的基本情况？

西安电子科技大学是以信息与电子学科为主，工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学，直属教育部，是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一、国家双创示范基地之一、首批35所示范性软件学院、首批9所示范性微电子学院、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。2017年学校信息与通信工程、计算机科学与技术入选国家“双一流”建设学科。

学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校，1958年学校迁址西安，1966年转为地方建制，1988年定为现名。建校80余年来，学校始终得到了党和国家的高度重视，是我国“一五”重点建设的项目之一，也是1959年中央批准的全国20所重点大学之一。20世纪60年代，学校就以“西军电”之称蜚声海内外。

学校现建设有南北两个校区，总占地面积约270公顷。学校现有各类在校生3万余人，其中本科生22112人，硕士生10816人，博士生1960人。西安电子科技大学是电子信息类学科特色鲜明、实力强劲的一所大学,设有通信工程学院、电子工程学院、计算机科学与技术学院（示范性软件学院）、机电工程学院、物理与光电工程学院、经济与管理学院、数学与统计学院、人文学院、外国语学院、微电子学院、生命科学技术学院、空间科学与技术学院、先进材料与纳米科技学院、网络与信息安全学院、马克思主义学院、人工智能学院、网络与继续教育学院、体育部等18个学院（部）。

二、西安电子科技大学的重点学科以及优势专业有哪些？

学校是国内最早建立信息论、信息系统工程、雷达、微波天线、电子机械、电子对抗等专业的高校之一，开辟了我国IT学科的先河，形成了鲜明的电子与信息学科特色与优势。“十三五”期间，学校获批8个国防特色学科。学校现有2个国家“双一流”重点建设学科群（包含信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、网络空间安全、控制科学与工程5个一级学科），2个国家一级重点学科（覆盖6个二级学科），1个国家二级重点学科，34个省部级重点学科，14个博士学位授权一级学科，26个硕士学位授权一级学科，具有工程博士专业学位授权，有17个硕士专业学位授权点，9个博士后科研流动站，55个本科专业。全国第四轮一级学科评估结果中，3个学科获评A类：电子科学与技术学科评估结果为A+档，并列全国第1；信息与通信工程学科位于A档；计算机科学与技术学科评估结果为A-档，学校电子信息类学科继续保持国内领先水平。根据ESI公布数据，学校工程学和计算机科学均位列全球排名前1‰。

我校现有国家级特色专业15个：通信工程、信息安全、网络工程、集成电路设计与集成系统、软件工程(嵌入式系统方向)、软件工程(WEB工程与信息系统方向)、电子信息工程、微电子科学与工程、计算机科学与技术、智能科学与技术、机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、电子科学与技术、电磁场与无线技术和电子封装技术。

我校是全国首批获得电气信息类特色专业的2所院校之一，是全国首批获得6个(及以上)特色专业建设点的14所院校之一。

三、学校的师资力量如何呢？

学校树立了“以人为本、教师是大学核心竞争力”的理念，锻造了一支结构合理、富有创新精神的教师队伍。现有专任教师2100余名，其中，博士生导师430余人，硕士生导师1200余人。学校有院士4人，双聘院士15人，“万人计划”入选者20人（含“青年拔尖人才计划”入选者5人），长江学者30人，国家自然科学基金创新研究群体1个，科技部重点创新团队3个，教育部创新团队6个，国家杰出青年基金获得者14人，优秀青年科学基金获得者13人，国家级教学名师4人，国家级教学团队6个，973项目首席科学家3人，教育部新世纪优秀人才52人，中国青年科技奖获得者4人，“何梁何利”科学与技术奖获得者5人，国家“百千万人才工程”培养对象11人，陕西青年科技奖获得者28人，教育部教学指导委员会委员19人，享受政府特殊津贴160人。

四、西电的人才培养特色以及人才培养的亮点在哪？

作为国家“双一流”建设重点高校、“985优势学科创新平台”项目、“211工程”项目重点建设高校，学校非常重视本科生的培养工作，不仅在理论学习方面，而且在动手实践能力方面更有针对性的加强。学校先后与英飞凌、Intel、IBM、惠普、微软、中兴等多家企业建立了联合实验室和研究中心，这些实验室都向同学们开放，为他们提供实践机会；并积极开展各种竞赛活动，近年来，西电学子多次在国际数模竞赛、全国大学生数模竞赛、电子设计竞赛、“挑战杯”课外科技作品竞赛、ACM/ICPC竞赛等国内外重大科技活动竞赛中获奖。

学校先后为国家输送了20余万名电子信息领域的高级人才，产生了120多位解放军将领，成长起了19位两院院士（1977年恢复高考以后院士校友11位，位列全国前茅），10余位国家副部级以上领导，培养了联想集团董事局主席柳传志，国际GSM奖获得者李默芳，欧洲科学院院士、著名的纳米技术专家王中林，“神五”和“神六”飞船副总设计师、“天宫一号”目标飞行器总设计师杨宏等一大批IT行业领军人物和技术骨干，以及数十位科研院所所长和大学校长等，为国家建设和社会进步做出了重要贡献。

五、请问西电学生就业情况是怎么样的呢？

先说说读研究生的情况吧，我校各专业保研比例基本都在15%以上，部分专业能达到20%左右，加上考研的同学，每年继续深造的同学约50%。毕业生读研率逐年提高,近五年提高近10%。

我校电子信息类专业特色明显，就业良好，研究生和本科毕业生一次性就业率一直保持在98%和96%以上，位居全国高校前列。我校学生的就业优势不仅体现在就业率上，还体现在就业层次和地域上，大部分同学都在北京、上海、广州及长三角珠三角等较发达地区就业，就业单位多为通信IT领域的大型国企外企以及科研院所等。中央电视台《新闻联播》及《新闻直播间》节目也曾经专门采访报导过我校学生的就业情况。2012年，学校入选“全国50所毕业生就业典型经验高校”之一。

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)