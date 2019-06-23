东北财经大学：录取无专业级差 24个专业按9个大类招生

一、东北财经大学基本情况？

东北财经大学始建于1952年，原名为东北财经学院；1959年，成立辽宁财经学院；1985年更名为东北财经大学；2012年，东北财经大学成为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校。

学校以“培育卓越财经人才，服务经济社会发展”为使命，是一所突出经济学、管理学优势和特色，经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的财经大学。学校位于大连市沙河口区尖山街217号，地处国家级风景区——大连市星海公园西侧。多年来，学校因校园恬静、优美，多次被辽宁省人民政府和大连市人民政府评为“绿化先进单位”、“优秀花园式单位”；并被大连市人民政府授予“绿色大学”称号和“大连市青山工程建设绿化先进单位”称号。

学校有全日制在校生1.6余万人，其中全日制本科生9761人；硕士、博士研究生6453人，教职工1800人，其中专任教师837人。在教师中，有长江学者特聘教授1人、讲座教授2人，有国家杰出青年基金获得者1人，第七届国务院学位委员会学科评议组成员3人，百千万人才工程国家级人选4人。

东北财经大学坚持学科战略、人才战略、国际化战略、特色发展战略，遵循“博学济世”校训，正向着国内一流、国际知名、特色突出的高水平财经大学的发展目标迈进。

二、学校的发展特点、特色重点体现在哪个方面？特别是学科及专业的发展特色有哪些？

东北财经大学是一所突出经济学、管理学优势和特色，经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的财经大学。

学校有3个国家重点学科（产业经济学、财政学、会计学）、1个国家重点（培育）学科（数量经济学）；有5个一级学科博士后科研流动站、6个一级学科博士学位授权点、42个二级学科博士学位授权点、9个一级学科硕士学位授权点、87个二级学科硕士学位授权点。在学校开设的40个本科专业中，有9个国家级特色专业（会计学、金融学、工商管理、财政学、统计学、税务、保险学、工程管理、旅游管理）、2个国家级综合改革试点专业（工商管理、金融学）；有10个辽宁省示范（特色）专业（财政学、金融学、会计学、工商管理、国际经济与贸易、经济学、统计学、工程管理、旅游管理、物流管理等）。

教育部第四轮学科评估结果显示，东北财经大学应用经济学评估结果为A，位居全国2%～5%行列；工商管理和统计学评估结果为A-，位居全国5%～10%行列；管理科学与工程评估结果为B+，位居全国10%～20%行列。全国共有146所高校拥有A类学科（含A+、A和A-），其中东北财经大学的A类学科数量（3个）位居全国高校第59位、财经类高校第3位和辽宁省高校第3位。

三、当前关于大学的各级各类评价很多，针对相关评价东北财经大学是否有所关注，如何看待相关评价？

连续几年来，社会不断涌现出大量的以数据作为支撑、与大学学科和专业相关的排名评价。这些评价反映出社会对高校学科及专业建设、服务经济社会发展能力等与高等教育发展相关课题的关注度在持续升温。

东北财经大学注意到了相关数据。以武汉大学中国科学评价研究中心2018-2019年数据为例，数据显示东北财经大学作为财经类大学排名第6位，应用经济学一级学科在全国大学中排名第11位（财经高校排名第5位，省内高校排名第1位），工商管理一级学科排名第12位（财经高校排名第2位，省内高校排名第1位），统计学一级学科排名第24位（财经高校排名第7位，省内高校排名第1位），公共管理一级学科排名第39位（财经高校排名第3位，省内高校排名第2位）；此外，学校有21个本科专业上榜，在全国排名第1位——第18位，在上榜专业中，资产评估、工商管理、经济统计学、旅游管理、人力资源管理、会计学、财务管理、房地产开发与管理、电子商务、投资学、税收学、金融工程跻身前十，排名第1位——第9位不等。以2018“软科中国最好学科排名”为例，数据显示东北财经大学应用经济学一级学科在全国大学排名第11位（财经高校排名第5位，省内高校排名第1位），统计学一级学科排名第11位（财经高校排名第3位，省内高校排名第1位），工商管理一级学科排名第25位（财经高校排名第6位，省内高校排名第2位），理论经济学一级学科排名第24位（财经高校排名第8位，省内高校排名第1位），管理科学与工程一级学科排名第32位（财经高校排名第4位，省内高校排名第3位）。此外，“世界大学学术排名（ARWU）”发布的2019“中国最好大学排名”显示东北财经大学位列第73位。

数据从高校、考生之外的第三方视角对相关高校的办学水平作出评价，一定程度反映出相关高校的教育教学质量，甚至社会声誉。于高校而言，社会的认可有利于坚定办学方向，进一步办好人民满意的教育；于考生而言，相关数据具有一定程度的参考意义，能够辅助考生依托自身兴趣爱好做好人生重要选择。

四、学校如何拓展学生的国际化视野？学校国际化办学发展状况如何？

东北财经大学早在20世纪80年代即开始国际交流，于1994年启动中外合作办学，并逐步形成“高标准、国际化”的办学思路。经过三十余年的探索与实践，学校系统引进国外先进的大学教学管理模式，充分利用校内外和国内外的教学资源，逐步实现教学语言国际化、教材选用国际化、课程体系国际化、学生来源国际化、教师资源国际化、教学管理方式国际化，并不断发展实施交换学生项目、师资交换项目，开发国际合作科研平台，提升国际化办学质量与水平，在国际交流合作的广度、宽度、深度上逐步提高。

学校有1个中外合作办学机构萨里国际学院开展“留学不出国”的全日制本科与研究生教育；有6个中外合作办学项目开展“3+1”或“4+0”模式的中外合作办学；学校与世界22个国家和地区的115所高等院校、10个国际机构建立了不同形式的友好合作关系，与其中50余所大学保持着长期稳定的交流合作。学校是国内首家在美国境内向美国大学生授予中国大学文凭的境外办学项目；国内首个“中外合作办学机构研究基地”——跨境教育研究中心；与美国南缅因州立大学、荷兰南方应用科技大学分别建有孔子学院；中国政府奖学金来华留学生、韩国政府资助留学项目、孔子学院奖学金接收院校；获得中国教育国际交流协会“中外合作办学质量认证”，是国内首家参与并获认证的高校；会计学专业通过全球三大会计师公会之一的澳洲会计师公会（CPA Australia）的全面认证；工商管理、旅游管理两个双学位专业获得全球最具影响力的美国AACSB机构的认证；学校通过了英国高等教育质量保证署（QAA）的现场评估；是第七所与美国注册金融分析师协会（CFA）建立大学合作伙伴关系的中国大学。

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)