聚焦儿童优先 筑基美好未来

人民网北京6月3日电 近日，由国务院发展研究中心指导，中国发展研究基金会、中国儿童中心、中国教育三十人论坛主办的首届中国儿童发展论坛在北京钓鱼台国宾馆召开。

儿童是国家的未来，民族的希望。本届论坛以“儿童优先 筑基未来”为主题，分为五个单元，围绕新时代儿童、农村贫困儿童、城市流动儿童、中职学生和特殊儿童展开讨论，关注多元群体的发展问题。

敬一丹与孩子们交流 主办方供图

来自全国政协、全国妇联、教育部、国务院发展研究中心等单位的领导同志出席会议并发言。

全国政协人口资源环境委员会主任、中国发展研究基金会理事长李伟指出，贫困地区儿童健康水平持续提高，学前及高中阶段教育快速普及，义务教育质量、均衡发展水平显著提高，这为阻断贫困代际传递、促进贫困地区可持续发展打下了坚实基础。

中华全国妇女联合会副主席、书记处第一书记黄晓薇表示，妇联组织将统筹协调各方力量支持服务家庭教育，促进学校教育和家庭教育紧密结合、良性互动， 合力帮孩子扣好人生第一粒扣子。

国务院发展研究中心党组书记马建堂提出，应优先考虑让贫困地区、处境不利的儿童充分享受到国家政策和社会帮助，让每一个孩子享有平等的教育机会、健康服务和福利保障，为他们创造公平的发展条件。

“儿童优先是基于儿童发展的基本规律，也是未来的需要，更是文明和道德的需要，是在我们这个历史阶段的特殊需求，有着特殊的紧迫性。”中国发展研究基金会副理事长卢迈指出，目前我国财政性教育经费占GDP的比重已经达到4.1%，但比重还应该再高，应该可以占到GDP的5%，并且重点关注入园难、户籍障碍、婴幼儿早期照护服务等人民群众迫切的需求。

“重视儿童是一个国家、一个社会文明进步的标志。”十三届全国政协常务委员兼副秘书长、民进中央副主席朱永新认为，今天的儿童就是明天的公民，今天的孩子的模样就是明天共和国的模样。对儿童多关心，让他们有更好的成长环境、更好的呵护非常重要。

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)