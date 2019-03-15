小学语文教师亲述：如何用新教材让孩子发现生活美

美育关乎孩子的快乐幸福，关乎国家民族的未来，需要从学校教育到社会教育、家庭教育的整体美育环境和美育共识。只要细心体悟不难发现，生活中处处充满正能量，教科书中就孕育着美。

2016年，女儿成为一年级的小学生，我也正好到了低年级的教学岗位。恰好从这一年起，义务教育统编教科书在一年级全面推行使用。我发现，相比之前的版本，文质兼美的语文教科书，为孩子们铺开了一条发现美、感受美的阅读之路，而且这条路是那样的丰富多彩，情趣盎然。

在共情中感知生活美

2016年8月底，我提前拿到了统编语文教科书。由于临近下班，我便将书带回了家。我的女儿在第一时间就发现了这本书，小手举着书跑到我面前兴奋地问道：“妈妈，这是你新给我买的绘本吗？”我笑着问她：“宝贝，你看看封皮上是什么字？”“语文！”“对呀，这就是你开学以后要学习使用的语文课本啊！”由于低年级孩子们的学习动力更多的来自兴趣，这样一本精美的语文教科书自然地吸引了孩子们的注意。我从教以来，确实感觉没有哪一本语文教材像这本教材这样色彩丰富、灵动、插图配画声情并茂，难怪孩子们喜欢，大人也觉得备受吸引。

如今使用这套教材已经两年半了，我特别欣赏教材的课文选编以及对孩子生命的教育。比如，在一个关于童话的单元，是有关于树的童话。之前，我每次给孩子们讲《去年的树》这篇文章时，我都会有一种淡淡的忧伤。即使课上用力去渲染鸟和树之间的友情，也不能把“树已变成火柴燃烧掉”这个事实敷衍过去。作者新美南吉是个忧伤的作家，小小的童话里藏着他对生命的思考，笔触干净而细腻，读起来犹如阳光下松树干上流淌着的松脂般清新柔润。可是忧伤总是伴随着阅读而来，有些敏感又容易共情的孩子消化掉这样的感受总需要一些时间……以至于每次上完课，我还要再寻一些明朗的文章读一读以平衡那样的感受。这次不一样。新编教材语文《去年的树》后面紧跟了一篇《那一定会很好》的课文。读完不由得让我拍手称赞：这真的实在太好了！一颗种子，成长、成长再成长，最后变成了树看到了远方，变成手推车跑来跑去，变成木椅一放好多年，变成小木片铺在阳台上……这样，从一颗种子冲破泥土的包裹向上攀升，瞭望远方再期待旅行，从站直身体到弯腰前行，看遍世间风景陪伴伙伴成长！它老了！蹲下身子它成了椅子，又是许多年过去它必须躺下了，作为木板它躺在阳台，温暖的阳光让它觉得又成了一棵树……让孩子们不再单纯地感伤，而是明白：无论作为什么都是成长的一部分，成长的每一个阶段“都很好”，人生的每一种可能性“都很好”……从泥土中来“很好”，回到泥土中去“很好”，一切“都很好”。

我和孩子们一边读，一边将孩子们的感受或写或画在黑板上，竟然写了一黑板。下课后，孩子们都舍不得擦。因为，品读这样的课文简直就是一种享受，多美的文字、多好的有关生命的教育。

课文的选编不仅兼顾了学生年龄段需求的特点，顺应了孩子们的身心特点，更在文质优美的基础上更多的考虑了孩子们的内心感受。工具性和人文性得到了和谐的统一。孩子们在与文字共情的过程中，潜移默化地提升了语文素养，也萌生了对美好生命的热爱。

亲子阅读中培养的亲情美

我曾经读过一首美国诗人史斯克兰的诗《阅读妈妈》，诗中这样写道：“你或许拥有无限的财富，一箱箱的珠宝和一柜柜的黄金，但你永远不会比我富有，因为我有一位读书给我听的妈妈。”

以前读这首诗，读到这句话并没有什么特别的感受。但是现在不一样了，这源于女儿每天会拿着语文书要求和我一起完成“读书作业”。因为，在统编语文教科书中新增加了“快乐读书吧”与“和大人一起读”板块，作为妈妈我特别喜欢。我是个语文老师，上班说了一天的话后，回到家后，最不愿意说话，能不说话就不说，更别提给女儿讲故事或者一起读故事了。那天放学回家，女儿写完其他作业就跑过来对我说：“妈妈，今天的语文作业是读书，而且需要你和我一起。”“宝贝，是语文作业呀！”“嗯，作业。你得跟我一起读，然后签字。”“好的。”既然是作业，那一定要认真完成。

阅读文章《谁会飞》，我和女儿一起读。女儿说：“妈妈，你先读，注意把字音读对。”这俨然是学着他们老师的样子在给我提要求呀。“好的，你听我读。”读完了才发现这是一篇多么有意思的小歌谣呀。“妈妈，您读得挺好的，该我读了！”我微笑着听着这个小人儿有模有样地朗读，不禁感叹孩子的成长，反思自己的疏忽。因为工作忙，我就以此为借口缺席了与她共同阅读的时光，“鸟儿是怎样飞的？”“马儿是怎样跑的？”“鱼儿是怎样游的？”我和女儿一边读一边表演，一边读一边互相鼓励，十几分钟的时光在欢声笑语中度过。是呀！“你永远不会比我富有，因为我有一位读书给我听的妈妈！”我该成为这样的妈妈呀，这才是女儿该拥有的财富。

因为“和大人一起读”“快乐读书吧”我和女儿的关系更加亲密和融洽，我们一起相处的时光充满了阅读的乐趣。新编教科书为孩子们打开了一扇阅读的门，孩子们读什么样的书，受什么样的教育，将来就会成为什么样的人。

我们总说要让孩子们多读书、读好书，我们作为老师要向孩子们进行阅读教育。其实，我们的语文教科书如今就成为了推荐阅读的前沿阵地，让孩子们和大人一起读，把更好的阅读材料推荐给孩子们，让他们自然而然爱上阅读、善于发现生活中的美，拥有美丽心灵，也是我们语文教学的初衷。（作者系北京市东城区和平里第四小学语文教师）

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